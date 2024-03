Sampaio da Nóvoa corre campanhas da esquerda. Presidenciais em mente?

Uma rota das campanhas da esquerda. É isto que António Sampaio da Nóvoa parece estar a fazer: em plena campanha eleitoral, o conselheiro de Estado e ex-candidato presidencial já visitou as candidaturas da CDU e do Livre e antecipou que ainda estaria em mais iniciativas de outros partidos e, sabe o Observador, vai aparecer numa ação do Bloco de Esquerda até ao final da campanha. Um aquecimento para uma recandidatura, agora com apoios mais coesos, a Belém? Há setores na esquerda, interessados em encontrar um candidato que recolha apoios transversais, que acreditam que sim – e o próprio deixa duras críticas aos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa.

Na semana passada, o candidato que enfrentou Marcelo Rebelo de Sousa nas urnas esteve em ações da CDU e do Livre, não para declarar o seu apoio a nenhum dos partidos, mas para dar o seu contributo para o “reforço” da esquerda como um todo. Foi aliás durante a ação do Livre – a apresentação de um livro assinado por Rui Tavares – que falou com os jornalistas, dizendo acreditar que é preciso “juntar as forças” da “moderação, progresso e diálogo” que podem constituir uma “alternativa progressista portuguesa”.

Uma alternativa onde pode recolher apoios para uma nova aventura presidencial? Apesar de ser essa a ambição que partes da esquerda lhe atribuem em surdina, o antigo candidato defendeu que o “essencial neste momento” será tentar “reforçar um património de valores e de princípios, com muita moderação, de muito diálogo”, evitando “radicalismos”. E é esse contributo que tem “obrigação” de dar: “O sentido cívico da minha presença é esse”.

Depois, ao ser questionado sobre a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa — o seu antigo adversário — de dissolver o Parlamento, traçou uma espécie de plano alternativo para o exercício da Presidência da República. Apesar de os “ses serem muito difíceis” em política, usou-os para falar do que faria de diferente: “Creio, isso sim, que é preciso uma visão mais longa de futuro. Precisamos de não cair no imediatismo, no permanente comentário, na permanente decisão em cima da hora, no permanente dia-a-dia, do pequeno conflito, do pequenezito, da pequena coisa. E precisamos de ter uma outra visão de futuro para Portugal. E isso tem-nos faltado”. Nessa visão que defende para o país, e em que recusa o “permanente comentário” normalmente atribuído a Marcelo, cabe também uma ideia de “estabilidade, sim”: Temos de fazer tudo o que pudermos, em todos os momentos, para termos uma estabilidade no nosso país e para construirmos essas situações”.

Mais à frente, mais uma farpa que, se não era dirigida a Marcelo, pareceu: “Eu gostaria, enquanto puder e tiver forças, nunca me deixar arrastar para essa política da resposta instantânea dos balões e dos pica balões e outras coisas que tais. Não é isso que Portugal precisa, precisa de muita moderação, de muito diálogo e de uma visão construtiva do nosso futuro”.

Definia assim de que é que Portugal “precisa”, por oposição ao que tem — neste caso, ao que tem em Belém, já que o próprio Presidente da República explicou, numa entrevista ao Público em 2021, o seu estilo e as suas aparições constantes como uma tentativa de “furar balões”. “Quando me apercebo que vai haver um balão que enche, configurando uma potencial crise, entendo que o melhor é intervir enquanto o balão é pequeno, a deixá-lo encher até rebentar”, justificava então.

Nóvoa vai a mais ações de campanha. Livre não quer partidos “atomizados”

E se a verdade é que Nóvoa já apareceu ao lado de Rui Tavares e Paulo Raimundo, também é verdade que confirmou desde logo que iria aparecer em mais iniciativas de campanha de outros partidos e que entretanto também se juntou ao Bloco – resta saber se ainda aparecerá em mais. “Vou estar nos lugares em que entendo, nos movimentos, forças e iniciativas e pessoas que entendo que devo estar e em que terá significado estar”, declarou. “Esta é uma eleição para acrescentar, juntar e para reforçar esse conjunto de forças como alternativas progressistas na sociedade portuguesa, mas também com muita moderação e com muito diálogo democrático”. A tal moderação que dizia faltar, em alternativa à política de “picar balões”.

Existem setores da esquerda que interpretam esta vontade de “acrescentar e juntar” forças à esquerda como um teste para descobrir se Nóvoa poderia recolher apoios mais alargados neste lado do espectro político. Aliás, o Observador falou no mesmo dia com Rui Tavares, que lembrou que as candidaturas a Belém partem de decisões individuais e não dos partidos, mas não deixou de alertar: “O principal cuidado que os partidos à esquerda devem ter é o de não partirem atomizados para as eleições presidenciais e não darem prioridade ao taticismo, serem mais estratégicos”.