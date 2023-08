Arrancou a nova legislatura espanhola e os socialistas saíram a ganhar do primeiro confronto com os populares: a constituição das cortes, formadas pelo Senado e Congresso dos Deputados. Depois de vários dias de incerteza, o PSOE de Pedro Sánchez conseguiu ver eleita a candidata a presidente do Congresso, com o apoio dos independentistas catalães, uma primeira e importante vitória no caminho para reunir apoios suficientes para formar e encabeçar o próximo governo, apesar de nada ser definitivo. Simultaneamente o Partido Popular garantiu, pela sua maioria absoluta, a nomeação do presidente do Senado, mas à custa de uma votação em que perdeu o apoio do Vox.

Fechada a constituição das cortes, a próxima fase está nas mãos do Rei Filipe VI, que iniciará nos próximos dias uma ronda de consultas com os partidos para decidir que candidato nomeia para tentar a investidura. Se Sánchez ou Feijóo, ainda não é certo. Os apoios não estão completamente fechados e há promessas de novas negociações para a formação de governo.

Acordo com independentistas catalães garante presidência do Congresso à candidata do PSOE. Mas há condições

