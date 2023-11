“Sou um ser criativo e quando assim é, tudo o que quero fazer é continuar a criar”: as palavras têm peso e fazem eco na carreira com mais de três décadas que já leva, entre palcos e ecrãs. Quase a chegar aos 50 anos, São José Correia é uma das atrizes portugueses mais conhecidas da sua geração. Mulher sem filtros, sem dogmas definidos e multifacetada. Nasceu poucos meses depois da revolução de Abril e esse espírito, em certa medida, também explica muito daquilo que foi o seu percurso como intérprete — mas não só. Não é pessoa de balanços: “Fazer isso seria cair na armadilha de achar que a minha vida está a passar. Pelo contrário. Há muita coisa por fazer e tento não olhar para o que fiz de forma fechada”, explica em entrevista ao Observador.

Já o disse no passado. Não é só da televisão, dos palcos ou do cinema. É atriz e também narradora. Aliás, esse foi um dos desafios que abraçou recentemente, ao emprestar a sua voz de intérprete a O Encantador de Ricos, o novo podcast narrativo do Observador (faz parte da série Podcast+), que conta a história do corretor Pedro Caldeira e tem banda sonora original do músico e compositor Paulo Furtado, The Legendary Tigerman. “Sempre sonhei em ter um programa da rádio, daqueles que vão para o ar na madrugada e correm pela noite fora”, diz. O gosto pela palavra e pela leitura salientaram a importância deste novo desafio. “Além de estar a dar o meu lado de intérprete, está aqui também o desafio de se juntar um profundo trabalho de investigação com uma narração ficcionada, algo que me fascina porque precisa de despertar o imaginário do ouvinte”, acrescenta. Entre as muitas experiências profissionais que acumula há o elo comum de procurar uma plateia em tudo o que faz. “Gosto de saber que algures no processo está um interlocutor. É para ele que me dirijo.”

