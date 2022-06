“Se a Dacia está satisfeita, se os concessionários estão satisfeitos e se os clientes estão satisfeitos, para quê mudar?”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pertença do Grupo Renault desde 1999, a Dacia é uma verdadeira caixinha de surpresas. Ressurgiu pela mão dos franceses como um construtor low cost, com veículos que se apoiavam nos preços reduzidos, mas rapidamente se começou a apoiar no value for money, onde o preço acessível é tão importante quanto o conteúdo. E esta estratégia funcionou tão bem que, hoje, a marca romena dos franceses vende mais de 800.000 veículos por ano e lidera as vendas europeias no que respeita aos clientes particulares. Tudo isto sem descontos e com uma grande fidelização de clientes.

Um dos principais elementos na administração da Dacia é Xavier Martinet, que ocupa o lugar de vice-presidente sénior de vendas, marketing e operações, um francês que conhecemos desde os tempos em que liderou a Renault Portugal, entre 2013 e 2015.

Em entrevista ao Observador, Martinet explicou a estratégia que elevou a Dacia ao estatuto de “galinha dos ovos de ouro” dentro do grupo gaulês, capaz não só de liderar na fidelização de clientes como, nos dias que correm, de até já conseguir vender a frotistas sem descontos. Tudo isto mantendo-se fiel aos concessionários tradicionais (de que muitos construtores querem abrir mão), com os quais pratica uma política de preços fixos que ajuda a controlar a desvalorização dos usados.

Antes de ser comprada pela Renault, em 1999, a Dacia vendia um carro velho e ultrapassado como o R12. Partindo dessa base, como é que foi possível fazer com que a marca passasse a ser considerada um cash cow dentro do Grupo Renault, sendo uma das que mais vende a clientes particulares?

Basicamente, apostámos em conceber um modelo de negócio que fosse complementar ao da Renault. Isso levou-nos a aplicar o princípio design to cost, que passa por colocar no veículo tudo o que cliente necessita, mas não mais do que isso, e essa directiva permitiu-nos fazer da Dacia a marca com o melhor conteúdo no value for money do mercado.

Quando lançámos a Dacia, há quase 20 anos, a marca era percebida como um construtor low cost. Com o tempo, essa percepção evoluiu graças a um sistema industrial altamente eficiente e graças também a um modelo de negócio muito racional no que respeita às vendas e ao marketing, com pouca diversidade, o que se traduz por poucos modelos, poucas opções de equipamento e nada de descontos. Foi assim que conseguimos passar de uma marca low cost para algo que hoje é verdadeiramente value for money, concentrando-nos naquilo que é essencial para o cliente. E acreditamos que hoje há muitos clientes que não podem aceder a veículos mais caros, ou preferem não o fazer, optando por adquirir o carro de que verdadeiramente necessitam. É por isso que a Dacia tem o sucesso que se lhe reconhece, estando perfeitamente alinhada com o tempo em que vivemos. Digo mais: acreditamos que, para a Dacia, o melhor ainda está por vir.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já falaremos do futuro. Antes disso, pergunto-lhe se há uma reacção negativa dos clientes aos carros baratos, que acaba por condicionar o desempenho comercial? Isto porque, quando a Dacia estava focava na estratégia low cost, havia muitas pessoas que não consideravam sequer a possibilidade de adquirir um modelo da marca. Reconhece isso?

O low cost no mercado automóvel não funciona tão bem como num produto do supermercado. Um carro é algo muito caro, sendo o segundo maior investimento de uma família, depois da casa. Havia clientes que preferiam não comprar um carro low cost por temerem que isso transmitisse uma imagem de insucesso na vida, optando muitas vezes por adquirir um carro usado. A nossa decisão de fazer evoluir a Dacia para veículos value for money alargou a nossa base de clientes. Basta recordar que, em 2010, cerca de 55% dos nossos clientes vinham dos automóveis usados e decidiam comprar um Dacia por ser novo e possuir garantia. Em 2021, este valor baixou para apenas 30%, o que significa que muitos mais clientes vinham dos carros novos e passaram a comprar os nossos modelos por gostarem e por acreditarem ser uma boa opção, sem lhes prejudicar a imagem.

Mudar a imagem de um construtor é um processo lento, mas nós conseguimos fazê-lo com sucesso e os novos modelos ajudaram imenso. O novo Sandero e o facelift do Duster tiveram um papel importante, tal como o Dacia Spring, que provou que nós conseguimos produzir um modelo eléctrico sem romper a promessa com os clientes de ter um veículo com um preço acessível. Temos também o Jogger e, dentro de uns anos, o Bigster, além da nova identidade do construtor que se vai reflectir na rede de distribuição. Tudo isto leva-nos a ter a certeza que a Dacia vai continuar a crescer.