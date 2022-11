O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, foi o convidado da Vichyssoise e respondeu às perguntas do Observador a partir de Doha, no Qatar, a poucos metros do estádio onde Portugal defrontou o Gana na quinta-feira. A partir do Qatar, fez críticas ao país, dizendo que a “euforia do Mundial” não deve “calar” os responsáveis políticos “contra os que desrespeitam os direitos humanos”. Ainda assim o governante com a pasta do Desporto circunscreve a presença dos políticos portugueses no país a uma única missão: apoiar a seleção nacional de futebol.

Depois da Federação Portuguesa de Futebol ter subscrito um manifesto em que elogia os progressos do Qatar em matéria de Direitos Humanos, João Paulo Correia diz que “não subscreveria com certeza” a posição do organismo presidido por Fernando Gomes. O governante diz que a sua posição, e a do Executivo, sobre o regime do Qatar é “muito mais precisa e concreta e censura obviamente o Estado do Qatar e as suas autoridades”.

Sobre as acusações que o antigo governador do Banco de Portugal fez a António Costa sobre a saída de Isabel dos Santos do BIC, João Paulo Correia diz que “o dr. Carlos Costa deixou-se utilizar pelo PSD”.

Foi ao Qatar para assistir ao primeiro jogo da seleção portuguesa no Mundial. A presença do Governo neste evento não pode ser interpretada, como têm apontado vários partidos e até responsáveis políticos de outros países, como uma validação do regime do Qatar?

Não, não pode. A avaliação que fazemos sobre o regime do Qatar é de um país que desrespeita os direitos humanos, mais concretamente na discriminação das mulheres, na criminalização da homossexualidade — os exemplos mais flagrantes. Mas Portugal apurou-se para o campeonato do Mundo com todo o mérito desportivo e a presença dos responsáveis políticos representa isso e só isso: o apoio à seleção nacional. Nunca poderá ser interpretado como qualquer cumplicidade ou apoio ao regime.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.