Davidson Kempner (DK) e Pioneer Point Partners. Um grande fundo de investimento norte-americano, um dos maiores do mundo, e uma empresa britânica de menor dimensão e muito focada em investimentos em infraestruturas e energias renováveis. Os dois fundos internacionais que estão a investir na Start Campus, o data center em Sines que está no centro das suspeitas da Operação Influencer, garantem que o investimento vai seguir em frente apesar da polémica.

Questionadas pelo Observador, as duas empresas do consórcio reiteram aquilo que foi comunicado ao mercado a 15 de novembro. Nesse dia, foi nomeado um gestor interno (Robert Dunn) para assumir de forma interina a liderança da empresa após a saída do fundador Afonso Salema, detido para interrogatório judicial. “A empresa mantém o compromisso com as suas operações e investimentos em Portugal“, disse a Start Campus.

A empresa, contactada pelo Observador, não quis fazer qualquer comentário à notícia do Jornal Económico (publicada a 10 de novembro) de que os dois sócios da empresa já estavam a ter dificuldades em ir ao mercado obrigacionista internacional fazer rondas de financiamento para a Start Campus, onde se prevê investir 3,5 mil milhões de euros. Os dois fundos anglo-saxónicos também não revelam quanta “skin in the game” já têm no projeto, ou seja, quanto é que já investiram até agora.

