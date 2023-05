Duas horas de concerto, duas horas de coros entoados com o público que no Estádio Cidade de Coimbra, esta quarta-feira, não se cansou de cantar, aplaudir e vibrar com os Coldplay. Canção após canção, 52 mil pessoas renderam-se à banda britânica que nos últimos anos tem fintado a crítica musical e marcado pontos atrás de pontos com os fãs em palco — o habitat que aprenderam a dominar.

Na primeira de quatro datas há muito lotadas em Coimbra, o grupo trouxe o arsenal esperado por quem acompanha os concertos (ou as imagens destes) por esse mundo fora: fogo de artifício, balões, jogos de luzes e um espetáculo visual sincronizado com pulseiras luminosas oferecidas ao público na digressão Music of the Spheres. O aparato visual e sensorial está lá, mas não chegará para justificar como é que até os que torcem o nariz a Coldplay sabem as canções de cor. A banda é polarizante, sabe disso, e até convida os críticos para os concertos. Afinal, o grupo tem uma canção designada “Us against the world” (Mylo Xyloto, 2011).

A pontualidade britânica faz com que a hora de início do concerto, apontado para as 21h15, não derrape além dos três minutos. Milhares de braços elevam-se para captar a chegada dos Coldplay, que não pisam um palco português desde 2012, quando atuaram no Estádio do Dragão, no Porto. Os ecrãs ligam-se e há um primeiro vislumbre do quarteto, que está a ser guiado em direto dos bastidores até ao palco. Um plano apertado no rosto de Chris Martin provoca uma reação sonora do público. Será este o efeito do cantor-compositor-feito-estrela-pop que faz check em todas as caixas para conquistar a simpatia da audiência que tem à sua frente? Isto é: sabe o nome da cidade que visita, esforça-se por conhecer a língua, manda beijinhos, cobre-se com a bandeira do país, carrega na energia, esbanja simpatia.

