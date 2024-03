Um país sem governo, dominado pelos gangues e com cadáveres nas ruas. Como o Haiti entrou em colapso

Há meses que a situação é de caos. Os gangues controlam o centro de Port-au-Prince, incluindo o Champ de Mars, a praça onde estão os ministérios. “O gabinete do primeiro-ministro também é aqui, o que oferece a imagem mais simbólica: o ocupante do gabinete não consegue entrar nele há muito. O único edifício em funcionamento é o Banco da República — a polícia mantém-no acessível para impedir o colapso total do Haiti. De segunda a sexta, entre as 8h da manhã e as 5h da tarde, os agentes formam um corredor ao longo da rua Casernes, para permitir aos funcionários do banco entrarem no edifício.”

Este era o relato feito no verão do ano passado por Nacho Carretero, enviado especial do El País ao coração do país caribenho, liderado pelo primeiro-ministro Ariel Henry — que não venceu eleições e que governa sem um parlamento em funções. Desde então, quase 80% da capital foi sendo controlada por grupos armados.

Mais de meio ano depois, a situação mudou, mas para pior: os gangues, em particular o G-9, liderado por Jimmy Chérizier (conhecido como “Barbecue”), aumentaram a violência desde o final de fevereiro, exigindo a demissão de Henry. Em março, aproveitaram a ausência do primeiro-ministro do país para tomar o controlo do aeroporto e impedi-lo de regressar ao Haiti.