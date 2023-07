Não é preciso ser um especialista em finanças ou economia para perceber o impacto que a inflação está a ter nas nossas poupanças. A boa notícia é que, atualmente, existem alternativas que nos permitem levar a cabo uma gestão eficiente das mesmas para obter uma boa rentabilidade.

Rentabilidade e segurança

Para os portugueses, o depósito a prazo continua a ser o produto de poupança preferido devido à rentabilidade que oferece e à segurança proporcionada pelo Fundo de Garantia de Depósitos, que “garante o reembolso até um limite de 100.000 euros por depositante em cada entidade de crédito”. Assim, como escolher o que melhor se adapta ao nosso perfil?

Em fevereiro, alguns bancos começaram a aumentar as taxas de juro dos depósitos para atrair quem poupa e enfrentar a “concorrência” dos certificados de aforro que, naquele momento, ofereciam uma remuneração muito atrativa. No entanto, desde a decisão do Ministério das Finanças de cancelar os certificados de poupança da série E e de lançar no mercado a série F, os depósitos converteram-se numa opção muito mais atrativa.

Atualmente, é possível encontrar depósitos vantajosos para que as famílias portuguesas invistam o seu dinheiro, principalmente se forem novos clientes. Uma das melhores opções disponíveis no mercado é a do Openbank, o banco 100% digital do Grupo Santander, cujo Depósito Open Novos Clientes a 12 meses oferece uma taxa anual nominal bruta (TANB) de 3,5%1 que contrasta com os 2,5% brutos dos certificados de aforro. Além disso, este depósito tem a vantagem de poder ser contratado a partir de apenas 1 € e de não ter montante máximo.

Outra das opções é a Conta Poupança Boas-vindas Open, um produto para novos clientes que oferece uma TANB de 2,75% a 12 meses sobre um montante máximo de 500.000 euros, situando-se como a melhor conta poupança de Portugal. Esta conta do Openbank oferece uma alternativa flexível cujos juros são gerados mensalmente e que permite dispor totalmente do nosso dinheiro.

Além disso, o Openbank conta também com uma oferta para clientes existentes com diferentes prazos:

A 24 meses com uma TANB de 3,25%

A 12 meses com uma TANB de 3,00%

A 6 meses com uma TANB de 2,51%

Todos estes depósitos oferecem a possibilidade de liquidação antecipada sem comissão e com uma rentabilidade de 0,20% TANB.

Tanto nas opções para novos clientes como para clientes existentes, estas soluções proporcionam a quem poupa uma eficiência na gestão das suas poupanças, para além de segurança com a confiança do Grupo Santander, juntamente com a flexibilidade e acessibilidade próprias de um banco 100% digital.