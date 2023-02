Paris, Munique, Budapeste e Moscovo. Este foi o itinerário do chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, no seu périplo pela Europa. A última paragem foi a capital russa — o responsável do Partido Comunista Chinês encontrou-se, esta quarta-feira, com Vladimir Putin e com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. A agenda não foi escolhida ao acaso, acredita Una Bērziņa-Čerenkova. Ao Observador, a diretora do centro de Estudos Chineses na Universidade Stradiņš de Riga comenta que a data “coincidiu com o dia de comício de Putin” e também ocorreu “dois dias antes do aniversário do ataque russo à Ucrânia”.

“Certamente que é simbólico”, prossegue a especialista da Letónia, que destaca a parte visual do encontro entre os dois líderes. O chefe da diplomacia chinesa e o Presidente russo estiveram sentados frente a frente numa mesa pequena (muito menor do aquela em que foram recebidos Olaf Scholz, Emmanuel Macron ou António Guterres). O governo chinês deu igualmente grande destaque a uma fotografia de Wang Yi “a apertar a mão de Vladimir Putin”. “Estão a olhar-se olhos nos olhos”, nota Una Bērziņa-Čerenkova.

Linguagem visual à parte, este encontro ficou marcado pela alegada nova abordagem da China à guerra na Ucrânia. No último ano, Pequim tem adotado um posicionamento ambíguo e neutro relativamente ao conflito. Por um lado, continua a dar importância à aliança com a Rússia e a criticar a NATO; por outro, enviou assistência humanitária a Kiev, absteve-se nas condenações na Assembleia das Nações Unidas à invasão e terá recusado apoiar militarmente Moscovo. No entanto, isso mudou recentemente.

