Uma publicação no Facebook tenta recuperar um alegado anúncio da marca de cigarros Winston, para induzir a ideia que as mulheres grávidas já foram usadas para publicitar o consumo de tabaco. De facto, nas primeiras décadas do século XX, antes de a ciência conseguir provar a relação direta entre o consumo de cigarros e alguns tipos de cancro, houve várias campanhas publicitárias que neste momento seriam impensáveis.

O jornal Metro dedicou um artigo precisamente a essa temática, mostrando anúncios publicitários dos anos de 1920 e de 1930 que agora servem apenas para evidenciar o desajuste entre o que se avançou já no conhecimento científico e o que se sabia na altura e permitia, por exemplo, anúncios aos cigarros da marca Lucky Strike como sendo “bons contra a irritação da garganta e a tosse” quando se sabe agora que o tabaco é um dos principais fatores que causam cancro da boca, garganta e esófago.

Ainda assim, não há qualquer prova de que esta tenha sido uma campanha da marca Winston. Os primeiros registos que surgem desta imagem estão disponíveis no fórum Design Crowd, em 2012. Numa espécie de “concurso”, os participantes eram desafiados a criar uma “campanha publicitária fracassada”, dentro de determinado tema, sendo este livre.

As regras ditavam que o anúncio teria de ser criado para um produto existente, mas através de uma campanha de publicidade que fosse claramente impossível de conseguir retorno de potenciais clientes. E a imagem agora partilhada nas redes sociais venceu mesmo o desafio online.

As restantes imagens, ou campanhas de publicidade fracassada, ainda estão disponíveis na ligação original, aqui. Outros dos concorrentes usaram por exemplo uma garrafa da bebida alcoólica Vodka, com crianças a dançar à volta e a inscrição “vão dormir bem esta noite”, ou a imagem de um casal desdentado a publicitar pasta de dentes.

Conclusão

Dentro do contexto, num desafio online para criar o anúncio publicitário mais disparatado, não seria necessário acrescentar contexto à imagem. Mas vários anos mais tarde, o falso anúncio começou a ser partilhado sem qualquer contexto, como se se tratasse da recuperação de um anúncio ao consumo de tabaco por grávidas que tivesse verdadeiramente sido criado no início do século XX e usado para publicitar a marca de cigarros Winston. É falso, foi criado numa espécie de concurso online, mas não passa disso mesmo, uma ideia disparatada para um concurso “fora da caixa”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook