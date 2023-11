Um conjunto de publicações, que circulam no Facebook, alegam que a multinacional farmacêutica Pfizer é uma empresa alemã-chinesa, sendo que é controlada na totalidade pelo Partido Comunista Chinês, o único partido legalizado na China.

“Denúncia impactante: a Pfizer é uma empresa 100% controlada pelo Partido Comunista Chinês”, pode ler-se num dos posts, que surge acompanhado de um vídeo com uma entrevista de Naomi Wolf, uma escritora e jornalista norte-americana conhecida pela propagação de teorias da conspiração.

Mas será mesmo assim? Olhando para a estrutura acionista da Pfizer, podemos constatar que quase 70% do capital está na mãos de empresas e 30% pertence a pessoas individuais, segundo informação do site especializado Investopedia. No primeiro grupo, está o maior acionista da farmacêutica, a Vanguard Group, um fundo de investimento norte-americano (com sede no estado da Pensilvânia) e que detém 8,8% da farmacêutica.

De seguida na tabela, surge o conhecido fundo de investimento Black Rock, com sede na cidade de Nova Iorque, com 7,7% da Pfizer. Em terceiro, surge a empresa de serviços financeiros State Street Corporation, também norte-americana, com sede em Boston, e que detém 5,1% da Pfizer.

Como é percetível, o capital da Pfizer está bastante fragmentado, sendo que nenhum acionista possui mais de um décimo do capital da empresa. O primeiro shareholder não americano na lista surge no 10ºlugar, segundo o índice bolsista NASDAQ: trata-se do fundo de investimento norueguês Norges Bank Investment Management, com apenas 1,1%.

Quanto aos acionistas individuais, surge no topo da lista o antigo vice-presidente da empresa Frank A. D’Amelio, com 0,009%, seguido do atual presidente do departamento de Desenvolvimento da Pfizer, Mikael Dolsten, e do atual CEO da Pfizer, Albert Bourla, ambos com 0,007%.

Conclusão

Entre os 15 maiores acionistas da Pfizer, não existe nenhuma empresa alemã ou chinesa. O primeiro acionista não americano surge na 10ª posição da tabela, é um fundo de investimento norueguês, e tem pouco mais de 1% do capital. Ou seja, não existe nenhuma evidência de que a Pfizer seja controlada pelo Partido Comunista da Chinês, nem sequer que seja uma empresa alemã-chinesa.

