Repetem-se nas redes sociais as publicações que afirmam que, na compra de um pequeno terreno na Escócia com valores entre os 49,95 dólares (43,92 euros) e 300 dólares (263,76 euros), o novo proprietário torna-se “Lord” ou “Lady”: “Honre a sua herança escocesa. Adquira um pedaço de terreno da Escócia e torne-se um Lord“, é garantido numa destas publicações. “Seríssimo. Comprei um pedaço de terra na Escócia, no nome da minha mãe. O terreno carrega o título de Lord/Lady”, garante o autor de outro post.

Em troca, recebe-se um certificado digital personalizado (para receber um em formato físico são mais 30 dólares, o equivalente a 26,37 euros) e um número de lote; e a empresa compromete-se a plantar uma árvore no terreno em causa, que pode ter entre um pé quadrado (0,09 metros quadrados) e 10 pés quadrados (0,9 metros quadrados).

De acordo com o Tribunal de Lord Lyon, a autoridade heráldica oficial neste país britânico, é verdade que “qualquer residente na Escócia ou quem possui uma casa ou terreno na Escócia pode candidatar-se a Rei de Armas do Lord Lyon” — o mais alto título de dignidade e honra entre oficiais de armas, responsáveis pela autoridade para o registo de brasões — “para obter um brasão de armas escocesa”. E há um fator imprescindível: a pessoa tem de ser “virtuosa e merecedora”.

Mas “a posse de um terreno florestal ou com uso residencial em que não há casa e para a qual uma permissão planeada para uma casa não seria adquirível não seria necessariamente suficiente para trazer o proprietário para a jurisdição do Lord Lyon” — e, por isso, para obter um título de Lord ou Lady, no sentido hereditário.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao Observador, o tribunal também sublinhou que “não existe qualquer anexo de reconhecimento de qualquer título atribuído a quem adquiriu ou está em posse” de um terreno como estes. “Por exemplo, do ponto de vista do Tribunal do Lorde Lyon, eles não têm o direito a ser chamados de Lady ou Lord”, prossegue. Para isso, os lotes têm de estar inscritos no Registo de Terrenos — e estes pequenos pedaços de terra não estão.

Da mesma forma, “a propriedade de um lote de terreno como lembrança não é suficiente para trazer uma pessoa de outra forma inelegível para a jurisdição do [Tribunal de] Lorde Lyon para a concessão de um brasão”, prossegue o tribunal, em resposta ao Observador. Normalmente, o fator que mais pesa para conceder um brasão de armas original é o local de residência do peticionário ou a posse de uma propriedade na Escócia.

Qualquer terreno? Não: o mesmo tribunal também explica nesta página que “a posse de pedaços de terra de ‘lembrança’ com poucos metros quadrados, isto é, os que são comercializados de vez em quando, é insuficiente para colocar qualquer pessoa dentro da jurisdição do Rei de Armas do Lord Lyon”. Em último caso, “a questão-chave é se o peticionário pode residir no terreno”. E ninguém pode residir num terreno com 0,9 metros quadrados.

A Established Titles, um dos sites que vende estes pequenos terrenos, confirma aqui que eles “são chamados e reconhecidos como ‘lotes de lembranças’ na Escócia”: “Embora os lotes de lembranças sejam tipicamente pequenos demais para serem registados diretamente no Registo de Terrenos Escoceses, mantemos os nossos próprios registos privados e levamos muito a sério os nossos acordos com os nossos lords e ladies“.

E não, não vai construir neles: “Cada pacote de títulos contribui para a preservação e proteção das áreas florestais na Escócia. Como se pretende que o terreno seja mantido no seu estado natural, solicitamos a todos os interessados ​​que tenham isso em consideração”. Mas a Established Titles garantiu também aqui que, “sim, consegue mudar o seu título em documentos na maioria das instâncias” no Reino Unido.

Numa entrevista ao Daily Telegraph na Austrália, Stephen Rossiter, o diretor da Highland Titles, outro site que vende estes lotes de terreno, também clarificou que “não será um Lord ou Lady no sentido hereditário, mas pode alterar legalmente o seu nome e nós fornecemos o certificado e a escritura”: “Não pode chegar a Heathrow e exigir falar com a rainha, mas é um pouco de diversão.”

Conclusão

Não basta comprar pequenos terrenos como estes para dizer que é “Lady” ou “Lord” numa área da Escócia. Os terrenos com estas características estão cobertos por um estatuto especial que impede os seus proprietários de, só por serem proprietários dos mesmos, estarem ao abrigo das leis vigiadas pelo Tribunal de Lord Lyon, que é a autoridade máxima para atribuir títulos e brasões de armas.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.