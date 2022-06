Uma imagem de uma embalagem da “Real Gayo” pintada com as cores do arco-íris. No rótulo pode ler-se “acrescenta orgulho ao teu próximo hambúrguer” e por baixo do nome da marca acrescenta-se “suave e atrevida”. Na lista de ingredientes para produzir esta maionese encontra-se uma referência a “ovos fora do armário”.

A imagem já foi partilhada 42 mil vezes no Facebook. Mas existe apenas na rede social. Não existe nenhuma imagem ou menção ao produto arco-íris no site oficial da Kraft Heinz, nem nenhum comunicado da empresa a lançar um produto em junho relacionado com o mês do Orgulho LGBT.

Através da ferramenta de pesquisa Google Images, o Observador encontrou a versão original desta imagem na página de Instagram “Doctor Photograph”. Uma página que cria “conteúdos digitais, imagens adulteradas, arte falsa”. Na imagem original, partilhada no Instagram, pode até ler-se uma discussão de utilizadores em que um admite que quando partilhou a imagem no Facebook foi alvo de um fact check a propósito da veracidade da imagem.

Na descrição, a “Doctor Photograph” escreve apenas “celebrar o orgulho ficou um pouco mais fácil”, com a imagem de um arco-íris no final da frase. Este não é o único produto alterado na página. Logo ao lado está uma imagem com uma edição dos cereais Cheerios, adulterada para “Queerios”, onde as argolas são substituídas por corações com as diferentes cores do arco-íris. Ou ainda um jogo para a PlayStation 5 com o título “simulador de ladrão de memes”.

Além de a imagem nunca ter sido partilhada pela Kraft Heinz, numa nota enviada ao Fact Checker internacional “Check Your Fact” a empresa esclarece que a maionese arco-íris “Real Gayo não é um produto real”.

Conclusão

Não é verdadeira a imagem da maionese arco-íris “Real Gayo” da Kraft Heinz, a celebrar o mês do Orgulho LGBT. É uma imagem alterada da página de Instagram “Doctor Photograph” que de acordo com a própria cria “conteúdos digitais, imagens adulteradas, arte falsa”.

Além de não haver nenhuma informação sobre este produto no site oficial da Kraft Heinz, a empresa desmente a criação do produto e garante que a maionese arco-íris “Real Gayo não é um produto real”.

