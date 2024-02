É partilhada nas redes sociais a alegação de que o ator norte-americano Tom Hanks se converteu ao Judaísmo na sequência da revelação da lista de nomes que constam no processo de Epstein. Os primeiros nomes da lista de 187 pessoas referidas no processo legal que acusava o magnata Jeffrey Epstein de tráfico sexual, que acabaria por morrer na prisão, foram revelados no dia 4 de janeiro. No mesmo dia, começava a ser partilhado um vídeo de Tom Hanks com a alegação em causa.

No vídeo, é possível ver o ator a dançar ao som de música judaica, enquanto usa um quipá (também chamado “yarmulke”) e um xaile, chamado “tallit”. O vídeo aparece associado à CNN Internacional, onde se pode ler (numa tradução livre para português) que “Tom Hanks converte-se ao Judaísmo e foge para Israel na sequência de a lista de clientes de Epstein ter sido tornado pública”.

A afirmação é falsa, o que pode ser desde logo detetado pelas características da imagem exibida. As propriedades gráficas atribuídas à CNN Internacional não correspondem às verdadeiras e originais. Trata-se de uma tentativa de manipulação da imagem e identidade do canal de televisão para a difusão de uma informação falsa.

O vídeo corresponde, na realidade, a imagens de 2014, quando Tom Hanks esteve presente num casamento — como é apontado pelo jornal USA News Today. Assim, o vídeo em causa tem uma década e não é datado deste ano, altura em que foi divulgado o documento referente ao processo de Epstein.

Além disso, em declarações a este jornal americano, um porta-voz da CNN Internacional sublinha que a notícia em causa se trata de uma “fabricação”. Tal como aponta a imprensa norte-americana, não há qualquer evidência de que o ator tenha fugido dos Estados Unidos.

Por fim, importa ressalvar que Tom Hanks não consta como suspeito no processo movido pela justiça norte-americano como tendo participado nos encontros sexuais organizados ou patrocinados pelo magnata Jeffrey Epstein. A lista divulgada no início do ano contém uma multiplicidade de nomes compilados e que, em muitos casos, não têm qualquer relação com o escândalo que em 2019 levou à detenção de Epstein: são personalidades que, em muitos casos, por alguma razão foram mencionadas no âmbito do processo, sem que tivesse sido formada qualquer suspeita sobre as mesmas.

Conclusão

A publicação é falsa. A imagem é uma manipulação e não se trata de uma notícia. O vídeo mostra Tom Hanks num casamento há dez anos. Foi manipulado para alegar que teria fugido para Israel, o que é uma informação sem fundamento objetivo.

