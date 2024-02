Uma publicação de Facebook, do dia 19 de janeiro, alega que a União Europeia quer proibir a reparação de automóveis com mais de 15 anos: “A UE está a preparar a proibição de reparações em carros mais antigos para incentivar a compra de automóveis menos poluentes.” O autor refere que a proposta ainda não foi aprovada e que visa a redução das emissões poluentes no sector dos transportes até 2050. Trata-se, no entanto, de uma publicação já desmentida e por isso falsa.

Ora, o autor, na sua publicação, cita um alegado artigo da Rádio Renascença, sem partilhar o link. Mais nenhuma outra informação, com base em fontes credíveis, foi devidamente prestada. Mas, em relação ao artigo em si, de facto, existe e pode ser consultado por qualquer pessoa no site oficial daquela rádio. Contudo, na parte final, existe uma retificação ao texto inicial. “Notícia retificada às 17h47 de 18 de janeiro para clarificar que estão em causa apenas veículos em fim de vida que se destinem a ser vendidos. As declarações do secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), Hélder Barata Pedro, foram feitas no pressuposto de que as reparações poderiam vir a ser proibidas para qualquer automóvel com mais de 15 anos”.

Ou seja, sim, o secretário-geral da ACAP, Hélder Barato Pedro mostrou ser contra a proibição de reparação de automóveis com 15 ou mais anos, mas, entretanto, o porta-voz da Comissão de Transportes da UE, Adalbert Jahnaz, referiu que “um proprietário não estava impedido de reparar o seu automóvel, a não ser se for para venda”. Ou seja, o conteúdo da publicação original, com os devidos esclarecimentos das instituições envolvidas, exige um contexto diferente do que lhe é dado pela publicação.

Não é VERDADE!!!

A União Europeia não quer proibir a #reparação de carros!

No vídeo explico porquê. ???? pic.twitter.com/RU7nZCTaeM — Lídia Pereira (@lidiafopereira) January 18, 2024

Também é importante referir que, a 19 de janeiro deste ano, a representação da Comissão Europeia em Portugal, na sua página oficial de Facebook, desmentiu publicações semelhantes à que o Observador está a verificar. No mesmo sentido, a deputada europeia do PSD, Lídia Pereira, fez um vídeo, via a sua conta oficial de Twitter, a desmentir que a UE quereria proibir a reparação de qualquer tipo de automóveis.

Conclusão

É enganador dizer-se que a União Europeia propôs a proibição da reparação de carros com mais 15 anos. A Comissão Europeia explicou, depois de terem sido lançadas várias dúvidas sobre esta proposta e terem sido partilhadas várias publicações de origem duvidosa, que não estava em causa a reparação de veículos em fim de vida. A deputada portuguesa, do PSD, Lídia Pereira, também negou a alegada veracidade desta proposta, via Twitter.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

