Enquanto dormia…
… continuava o novelo da lei da nacionalidade que volta à Assembleia da República sem garantias de ser aprovada. A nova versão, que mantém normas já chumbadas pelo Tribunal Constitucional, não reúne o acordo dos partidos, sendo que a malha dos critérios é agora mais apertada. O PS quer mais alterações, o Chega ameaçou ontem romper o entendimento que tem com o PSD, e o Governo, que até cedeu em pontos fundamentais para André Ventura, como a perda da nacionalidade, pede aos partidos que assumam claramente as suas posições no Parlamento.
Num outro novelo que baralha o Parlamento, ouviu-se ontem uma voz importante a dizer que o Chega não tem direito a escolher juízes do Tribunal Constitucional. Jorge Miranda, um dos pais da Constituição, considera, em entrevista ao Observador, que essa indicação pertence aos partidos fundadores da democracia.
No PSD pesam-se as palavras de José Luís Carneiro no final do congresso do PS. O partido no Governo relativiza as ameaças do líder socialista que prometeu subir o tom da oposição, mas não baixa a guarda, pois sabe que a pressão que cai sobre ele o pode levar a cometer um “erro” muito grave, explica o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto da política do Observador.
Na guerra do Irão, Trump terá dado mais uma reviravolta: poderá acabar com a guerra mesmo com o estreito de Ormuz fechado. E Teerão continua a negar estar em negociações com Washington. Acompanhamos este e outros conflitos como a guerra na Ucrânia, ao minuto, neste artigo em direto.
E está mesmo a chegar o novo Podcast Plus do Observador, só tem de esperar mais uns dias, até 7 de abril. Mas já pode ouvir o trailer de “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, a história de um crime brutal que chocou o país em 2011. O conhecido cronista social, de 65 anos, foi encontrado brutalmente assassinado e mutilado no interior de um quarto de hotel de luxo em Nova Iorque. O principal suspeito do crime foi imediatamente Renato Seabra, o jovem aspirante a modelo de apenas 21 anos com quem ele mantinha uma relação. Para recuperar tudo o que aconteceu antes, durante e depois do crime, tivemos acesso ao processo judicial aberto pelo Ministério Público de Nova Iorque. São milhares de documentos, vídeos, áudios, fotografias, notas manuscritas e a transcrição integral do julgamento, que permitem agora contar, de forma inédita, tudo aquilo que aconteceu. Como habitualmente, “Os Ficheiros do Caso Carlos Castro” tem 6 episódios. A narração da série é da atriz Joana Santos. A banda sonora original é de Júlio Resende. O guião é de Tânia Pereirinha, que assina também a edição com João Santos Duarte. A sonoplastia é de Bernardo Almeida. Não perca.
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Uma boa terça-feira e até já.