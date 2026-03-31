… continuava o novelo da lei da nacionalidade que volta à Assembleia da República sem garantias de ser aprovada. A nova versão, que mantém normas já chumbadas pelo Tribunal Constitucional, não reúne o acordo dos partidos , sendo que a malha dos critérios é agora mais apertada. O PS quer mais alterações, o Chega ameaçou ontem romper o entendimento que tem com o PSD, e o Governo, que até cedeu em pontos fundamentais para André Ventura, como a perda da nacionalidade, pede aos partidos que assumam claramente as suas posições no Parlamento.

No PSD pesam-se as palavras de José Luís Carneiro no final do congresso do PS. O partido no Governo relativiza as ameaças do líder socialista que prometeu subir o tom da oposição, mas não baixa a guarda, pois sabe que a pressão que cai sobre ele o pode levar a cometer um “erro” muito grave, explica o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto da política do Observador.