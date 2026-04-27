Enquanto dormia…

… continuavam a surgir mais detalhes sobre o ataque no Jantar dos Correspondentes, em Washington. O homem que entrou no hotel Hilton e que queria disparar contra a administração Trump escreveu que a incompetência das autoridades no hotel era “absurda”: hóspedes circulavam livremente e agentes não detetaram riscos. Entretanto, os Serviços Secretos voltaram a ser criticados, mas o Presidente elogiou a agência. Quais foram as falhas de segurança no local, na noite de sábado?

Este é também o tema da História do Dia de hoje. Quem era o atirador e que impacto político este caso pode ter? Quem tentou matar Donald Trump? O episódio já está disponível.

Ontem à noite, o Sporting empatou com o AVS, o último classificado (e já despromovido) da Primeira Liga. “O Sporting voltou a ser lento, previsível e cansado, deixando de depender apenas de si para ficar em 2.º e colocando a Champions em risco (1-1)”: assim se lê na crónica do jogo, disponível aqui.

O treinador do Sporting, Rui Borges, deixou críticas irónicas à arbitragem depois do empate na Vila das Aves, mas assumiu “desgaste enorme” e “sobrecarga” nos jogadores. Já o FC Porto, mais do que correr muito, sabe correr e, na segunda volta, “percebe que o melhor é ter as corridas de Pietuszewski”. Venceu na Amadora, contra o Estrela, e está a uma vitória de ser campeão nacional, que pode acontecer no sábado, em casa, contra o Alverca.

Amanhã há novo episódio do podcast plus “Os Ficheiros do Caso Carlos Castro” (para os assinantes do Observador, os seis episódios já estão todos disponíveis). Entretanto, para ler, está disponível um perfil cruzado entre os dois protagonistas da história. O “enfant terrible” do social e o rapaz que sonhava ser modelo: como a vida de traumas de Carlos Castro se cruzou com a ambição de Renato Seabra.

E já que falamos de perfis: quem é o “homem de produto” perfecionista que está há anos a ser treinado para liderar a Apple? Descontraído, discreto e com um perfil de gestão próximo do de Tim Cook. John Ternus, que trabalha há 25 anos na empresa, foi o escolhido para liderar uma das tecnológicas mais valiosas do mundo.