Óscares "Batalha Atrás de Batalha" é o grande vencedor dos Óscares Na 98.ª edição dos Óscares, que aconteceu este domingo, em Los Angeles, o filme de Paul Thomas Anderson foi o grande vencedor. "Marty Supreme" sai derrotado, com o Óscar a escapar a Chalamet.

Óscares Com empates e sem Sean Penn: os Óscares 2026 vistos do sofá Alexandre Borges garante que os Óscares ainda dão boa TV, apesar das falhas na fibra e sobretudo numa noite de consagração para PT Anderson e com Hollywood a não ter vergonha de ser adulta.