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Um bom rapaz, um clássico americano, enfim, um sonho de uma noite em Hollywood. Parece fácil mas tudo isto dá imenso trabalho e obriga a digestão atenta uns dias depois. Enquanto a Sâmia Fiates esperava pelas noivas de Nuno Baltazar, quase ao cair de mais uma ModaLisboa, já a Carolina Sobral ia reunindo look atrás de look, numa batalha de estilo que culminou com uma robusta galeria de passadeira vermelha dos Óscares, entre muitas penas, brilhos e silhuetas. No dia seguinte, conta-nos a Margarida Vieira dos Santos, a after party da Vanity Fair serviu mais uma montra de vestidos.
Com sementes ou luxuosos estampados africanos, entre vitoriosos tricots e a melhor coreografia do calçado português, do pequeno-almoço no estúdio de Constança Entrudo à restrita apresentação de Béhen, sem esquecer a coleção que fez upcycling de peças da Humana, trazemos-lhe tudo o que desfilou pelo Pátio da Galé no último fim de semana. A Inês Lacerda assina a reportagem fotográfica de uma maratona que culminou em modo “Pebbling”, entre afetos e comunhão.
Bem mais descansado esteve quem pôde seguir todas as movimentações a partir do conforto do lar, mesmo com falhas na fibra, como é o caso do Alexandre Borges, que garante que a grande noite dos prémios do cinema ainda dá boa televisão.
Se tudo isto fica na história ou é para esquecer rapidamente, nada melhor que consultar mais estes quatro analistas de sofá. Já de olhos atentos ao presente, Eurico de Barros esbanjou quatro-estrelas-quatro com “Projeto Hail Mary”, em estreia esta semana, razão para correr para a sala de cinema mais próxima de si.
Até para a semana.
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Para fazer
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Séries
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Vem aí um daqueles conjuntos de dias em que há de tudo para ver, em todo o lado e ao mesmo tempo. Incluindo o regresso de Cillian Murphy à bandidagem de Birmingham em “Peaky Blinders”.
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Cinema
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"Palestina 36", os documentários "Riefensthal" e "Histórias do Vale Bom", o italiano "O Último Padrinho" e a ficção científica "Projecto Hail Mary" são as escolhas desta semana de Eurico de Barros.
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Cinema Português
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No muito aguardado retorno à longa-metragem, Pedro Cabeleira volta à sua cidade berço, mas nem ele nem o Entroncamento são os mesmos. Pode um filme humanizar o que parece esquecido?
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Teatro
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Há uma tensão constante do início ao fim da peça, pontuada por momentos de ressentimento, explosão, catarse e até amor. Para ver a partir de 19 de março no Teatro Aberto, em Lisboa.
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Para comprar
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Lojas
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Uma loja de design criativo, uma perfumaria que lembra a Amazónia, e a Parfois em modo pop up e ainda a preparar-se para chegar ao Chiado e Cascais. Veja as novidades na capital e arredores.
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100% português
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"Retiro" traz peças com fio reciclado, os primeiros jeans azuis, e a estreia de uma edição numerada de 25 quimonos. Até ao verão a designer troca a EmbaiXada no Príncipe Real pelo Jardim Botânico.
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Para ler
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Literatura Infantil
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Publicados nas últimas semanas, estes livros são uma celebração da natureza, do amor, do ciclo da vida, dos elementos – e até dos espirros que chegam com a primavera.
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Livros
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"As Meninas do Laranjal", o mais recente livro da escritora argentina, nomeado para o International Booker, fala sobre transformação e a necessidade que temos dela. Falámos com a autora.
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Para comer e beber
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Guia Michelin
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Com o Kappo e o Izakaya já consolidados, o chef estrelado quer agora combater o ramen "feito de maneiras erradas" com um restaurante purista e dedicado ao prato japonês.
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Restaurantes
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O chef Miguel Laffan deixou o Intemporal, agora Recomendado pelo Guia Michelin, e assumiu o italiano Gabbro, no antigo espaço do Panorama, no Guincho. Para breve, promete ainda um novo fine dining.
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Celebridades
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Dua Lipa é a nova embaixadora global da Nespresso. E Clooney? Continua ligado à marca, mas passa o testemunho à artista com o objetivo de atrair novas gerações, no ano em que assinala 40 anos.
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Para ouvir
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Cultura
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Dias depois da entrega dos prémios de Hollywood, fazemos a nossa avaliação: que prémios foram bem entregues? Para onde vai Chalamet? E o que vai ser desta cerimónia quando chegar ao YouTube?
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Moda
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O branco das noivas dominou a noite dos prémios do cinema e revelou-se numa estreia para Nuno Baltazar. Em Los Angeles, seguiu o duelo de titãs entre Dior e Chanel.
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Para saber
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ModaLisboa
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À 66.ª edição, a ModaLisboa levou o público a googlar o significado de "Pebbling". Afinal era fácil: o segredo está na forma como se pratica o afeto. Depois então vem a roupa.
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ModaLisboa
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Cinco designers na Workstation, duas vencedoras no Sangue Novo e uma sala que já não chegava para as fãs de Francisca Nabinho. Os jovens criadores apostam na herança familiar e moda sustentável.
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Moda
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A poucos dias de receber a imprensa com pequeno almoço, e a poucos meses de mostrar o seu projeto ad hoc em Nova Iorque, a designer têxtil guiou-se pelo novo espaço e equipa permanente.
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Celebridades
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O jogador português é sócio do Vega Members Club ao lado de figuras como Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó, e Manuel Campos Guallar, empresário e investidor espanhol.
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ModaLisboa
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A designer, que descolou com o Shark Tank, já passou pelo "triângulo do luxo" lisboeta, chegou a Nova Iorque e Paris, e celebra a presença no calendário oficial da ModaLisboa: "Mereço estar aqui".
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ModaLisboa
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"Não é preciso sermos muito exigentes, temos é que ser sensatos", diz o criador que vestiu Maria Cavaco Silva por 10 anos. No sábado leva cor à ModaLisboa como resposta aos conflitos mundiais.
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Moda
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Na Brotéria, Béhen mostra 8 novos looks, com o preto a dominar mas o branco bridal está em forma. Só faltava a cereja no cimo da renda: "Cristiano e Georgina bem podiam encomendar-me guardanapos".
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ModaLisboa
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Com a Portuguese Soul a passerelle da semana da moda da capital virou palco, numa performance em que a dança serviu de prova para a qualidade e o conforto do calçado português.
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ModaLisboa
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A designer bósnia abre os trabalhos da 66ª ModaLisboa no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian com um desfiles/apresentação em que a protagonista é a semente. "Precisamos abrir para crescer".
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Lojas
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Na maior cadeia de segunda mão no país, com 24 lojas entre Lisboa e Porto, o lixo de uns é o luxo vintage de outros. Como funciona a rede que em 2025 recolheu quase 4 mil toneladas de roupa?
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Moda
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Primeiro ensaio da colaboração entre o designer e a popular marca de retalho deverá chegar ao mercado em setembro. Galliano vai reconfigurar peças de temporadas passadas e usar novos materiais.
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Óscares
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Com Chanel e Dior em peso, do branco total ao preto dramático, a 98.ª gala dos Óscares reuniu silhuetas elegantes, penas, flores e mães orgulhosas na passadeira vermelha em Los Angeles.
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Óscares
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Na 98.ª edição dos Óscares, que aconteceu este domingo, em Los Angeles, o filme de Paul Thomas Anderson foi o grande vencedor. "Marty Supreme" sai derrotado, com o Óscar a escapar a Chalamet.
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Óscares
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Alexandre Borges garante que os Óscares ainda dão boa TV, apesar das falhas na fibra e sobretudo numa noite de consagração para PT Anderson e com Hollywood a não ter vergonha de ser adulta.
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Óscares
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Ambiciosa e inquieta irlandesa, vive numa mansão do século XVI com tetos baixos e habitada por traças: é onde ganha inspiração para as interpretações como a que lhe deu o Óscar de Melhor Atriz.
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Óscares
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Interpreta, produz, realiza e nos intervalos trata dos seus negócios. Dá-se pouco ao sossego, exceto na autoestrada, a grandes velocidades. Agora, com um Óscar de Melhor Ator, vai abrandar?
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Óscares
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Há décadas que transforma convulsões, melancolias e saudosismos de um país em filmes. Há décadas que é aclamado, aplaudido, imitado. Agora, foi premiado com o Óscar de Melhor Realização (e não só).
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Passadeira Vermelha
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É o convite mais exclusivo da cidade na maior noite de cinema do ano. No LACMA, a after party da Vanity Fair reuniu algumas das maiores estrelas de Hollywood, que apostaram em looks mais arrojados.
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Um objeto
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