Há dias, a colunista do Público, Carmo Afonso, achou por bem instruir os seus leitores recomendando-lhes a aprendizagem do significado de 37 palavras de linguagem inclusiva. O texto é interessante tanto pelo conteúdo como pela forma. Quanto ao primeiro, parte do pressuposto que a linguagem é o resultado “de séculos de sociedade patriarcal e do uso do género masculino quando nos estamos a referir ao universal”. Como exemplo refere a palavra cliente e que as empresas (é implícita a maldade) quando se dirigem a estes usam “Caro Cliente” e não “Caro/a/e Cliente”. Ao contrário, a linguagem inclusiva, com as 37 palavras cujo significado devemos aprender sob risco de ficarmos atrasados, inclui todas as pessoas (que, por sinal, é uma palavra feminina de que fazem parte os homens). Entre as 37 palavras estão os pronomes cuja utilização correcta passa pelo reconhecimento de “dois sistemas não oficiais de pronomes neutros: elu e ile”.

Sou totalmente contra qualquer tipo de discriminação. Seja racial, de género, social, sexual, profissional. As pessoas nascem com uma dignidade própria, sua (a dignidade também é uma palavra feminina, seja de mulheres ou de homens) e devem expressar em liberdade o que são, desenvolverem-se em total harmonia com as suas crenças, valores, a educação que lhes foi transmitida. Este é um ponto sem discussão. O mesmo não sucede com a utilização deste princípio elementar que deve regular as nossas vidas tornando-o num pretexto com vista a alterar a língua e, dessa forma, controlar o modo como nos exprimimos. Este truque é antigo, relaciona-se com o tom e com a forma do texto ao qual já lá vamos.

