Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A resposta da Europa às múltiplas crises que está a viver, guerra, crise energética e escalada da inflação, tem sido razoavelmente coordenada e eficiente. Em particular, as medidas de reforço das reservas de gás e de poupança de energia propostas pela Comissão Europeia, que à partida pareciam mais polémicas do que as sanções à Rússia por exemplo, foram geralmente bem aceites pelos Estados-Membros, depois de consideradas exceções para alguns casos específicos (como é o caso da Península Ibérica).

Por detrás desta união, sente-se alguma fragilidade nas lideranças políticas. O Presidente Francês perdeu a maioria na Assembleia Nacional, o que poderá dificultar a continuidade das reformas que foram realizadas com algum custo social e político no primeiro mandato. O Chanceler Alemão está prestes a enfrentar um difícil inverno, que poderá obrigar a cortes de produção ou a negociações difíceis com os outros partidos da coligação para diversificar as fontes de energia, em particular a nuclear. Já fora da União Europeia, as sondagens mais recentes apontam para que o Partido Conservador no Reino Unido eleja uma nova Primeira-Ministra, Liz Truss, que nos últimos meses se tem revelado a cara da oposição ao acordo de cooperação e comércio entre o Reino Unido e a União Europeia.

No entanto, o caso italiano, que tem atraído menos atenção mediática, poderá revelar-se importante para Portugal, por causa do risco de contágio.

Para além de ser um dos países potencialmente mais afetados pela crise energética, a Itália tem a dívida pública mais elevada da Europa (superior a 150% do PIB em 2021) e existem sinais preocupantes de que os investidores estão a perder confiança, em especial depois da demissão do Primeiro-Ministro Draghi e da convocação de eleições antecipadas. Com efeito, o panorama político não é muito favorável à maior sustentabilidade económica em Itália. Apesar de os partidos mais à direita, que têm uma vantagem nas sondagens para as próximas eleições, terem abandonado a sua posição eurocética inicial, também já tornaram claro que não têm intenção de retomar o plano de reformas do Governo Draghi.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.