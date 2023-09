Caros concidadãos, venho por este meio anunciar, formalmente, que não serei candidato às próximas eleições presidenciais em Portugal. Bem sei que é uma extravagância, bem sei que estou sozinho, mas um homem tem de seguir firme as suas convicções. Mesmo enfrentando a incompreensão dos amigos e da família. Arriscando o isolamento e o estigma social. Ouvir o chamamento dentro dele, ainda que essa voz lhe diga: não faças nada, não mexas uma palha, deixa-te estar quietinho que assim é que estás bem.

Ao dia de hoje, é candidato a candidato o presidente da assembleia, o governador do banco, o antigo líder da oposição, o chefe do Estado-Maior do ramo, o comentador ex-ministro, o outro comentador ex-ministro, a comentadora ex-coisas várias, até o primeiro-ministro e um ex-primeiro-ministro por tempo record. Isto só entre os partidos do anteriormente-chamado-arco-da-governação, que, por norma, não apresentariam mais do que dois candidatos, um mais à esquerda, outro mais à direita. Faltam todos os outros que ainda vão aparecer: os dos partidos pequenos, os dos mais pequenos ainda, os sem partido, os contra os partidos, os de protesto, os de sempre, os que vão a todas, os que vão por piada, e a Cristina Ferreira, se ninguém a agarrar.

A situação é tal que, a três anos da eleição e com tantos actos eleitorais e dores de cabeça ainda pelo meio, deveriam os organismos responsáveis passar a comunicar um boletim diário de casos de candidatura, a fim de uma pessoa se precaver, ou isto vai chegar a 2026 e teremos um boletim de voto com mais páginas do que Os Maias. Porque, à evidência, como na Covid, isto é assunto altamente contagioso: dias depois do primeiro caso, começam a disparar outros em volta. Há surtos de candidatos, como quem diz: “se ele pode, porque é que eu não posso?” Começa dentro dos partidos, espalha-se pelos órgãos de soberania, e vai por aí afora, até começar a apanhar as pessoas nos bairros, nos transportes, nos lares. (“Senhor Armindo, está na hora de mudar a algália!” “Não posso que agora estou a preparar a visita à Feira de Agricultura do Samouco!”)

