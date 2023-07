Os Aliados queriam deixar uma mensagem forte de que não se vão cansar de apoiar a Ucrânia e que ela tem um futuro euro-atlântico. Acabaram por vir ao de cima tensões de mais de 500 dias duma guerra com um nível de intensidade que não víamos, na Europa, desde 1945. A NATO também deu mais um passo no abandono da postura complacente do pós-Guerra Fria. Definiu novas metas e instrumentos para reforçar as suas capacidades militares e o seu nível de prontidão na defesa territorial e na resposta a crises. O grande teste a este respeito – nomeadamente para Portugal – estará na implementação. Por fim, e em termos geoestratégicos, acumularam-se as perdas da Rússia.

Pelo tempo que for preciso?

Biden o disse a respeito do apoio à Ucrânia nesta guerra. E a NATO tem créditos em termos de resiliência. Criada, em 1949, por 12 Estados fundadores, entre os quais Portugal, é já é mais duradoira aliança multilateral da história. Nunca tantos países se mantiveram solidários num compromisso de defesa mútua durante tanto tempo. Outro sinal do seu sucesso é que vai nos 31 Estados Membros, 32 quando a Suécia aderir. Fundada para defender a Europa Ocidental, isso passava, segundo o seu primeiro Secretário-Geral, por: manter os russos fora, os americanos dentro, os alemães sob controlo. Uma Rússia violentamente revisionista deu renovada importância aos dois primeiros objetivos. O Kremlin pensou que a invasão em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, iria ser uma demonstração da sua força, e da impotência e divisão da NATO. O resultado, até ver, tem sido o oposto. Mas nesta Cimeira algumas tensões e divisões vieram ao de cima. Apesar de tudo não quanto ao essencial: a necessidade de continuar a apoiar a resistência ucraniana e combater a agressão russa.

