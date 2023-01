Num par acção-reacção os sentidos das forças são opostos, conforme Newton demonstrou e diariamente vemos: os desmandos do PS exacerbam os já de si exacerbados populismos, pondo-nos, uns e outros, em perda democrática. Estes pares constituem uma Lei que se tem provado através história. E esta moldura funcional, acção-reacção, é uma das que podemos usar como instrumento preditivo. Já o disse, e direi quantas vezes forem necessárias, estamos numa senda de radicalização e populismo semelhante à francesa, com a diferença de sermos um país pobre e periférico.

O Vox, aqui ao lado, Le Pen, uns quilómetros depois, Orban na Hungria e os transatlâncios trumpistas, bolsonaristas, maduristas, só para apontarmos as super-evidências, colaboram na destruição do tecido democrático, e não deixam de ser extensões protésicas de Putin, como qualquer oligarca o é, ou qualquer site ou colunista que espalhe a desinformação, de forma mais ou menos organizada.

Esta corrosão das democracias, hoje visível, não é, no entanto, de hoje. As democracias liberais sofreram violentos embates que superaram: o fascismo; o comunismo; as crises do fim dos anos 60. E convém recordar: as democracias liberais são recentes, a nossa história é uma história séculos de tiranias variadas. A superação da crise que agora vivemos não está garantida. Antes pelo contrário: o crescente elemento tecnológico está a ser muito bem utilizado por quem se lhes opõe.

É fácil identificarmos as cleptocracias e as autocracias. Ou o perigo do uso perverso da tecnologia. As ameaças externas. A inflação, por exemplo, nunca foi amiga das democracias. E as ameaças internas? São assim tão fáceis de identificar?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.