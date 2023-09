Em Portugal o debate sobre a demografia está especialmente centrado no envelhecimento da população e, apesar de existir em média nos últimos anos um saldo migratório positivo, na emigração dos jovens, sobretudo os mais qualificados.

Mas os desafios geracionais e demográficos que se colocam ao nosso país, e a outros países, são ainda mais complexos porque as gerações mais jovens foram afetadas por crises internas e externas que provavelmente irão balizar as suas expetativas para o futuro.

A geração dos meus pais foi marcada pela esperança da democracia e pela adesão à União Europeia. Apesar das crises financeiras que assolaram o país, acreditava-se que a qualidade de vida poderia melhorar. A minha geração foi marcada pelo acesso a novos bens e serviços que eram possíveis graças ao mercado único, pelo alargamento do acesso à educação e o desenvolvimento do ensino superior. Havia dificuldades, mas o PIB per capita em paridade de poder de compra de facto convergiu com a Europa nos anos oitenta e noventa do século passado.

