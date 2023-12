Um dos editoriais mais famosos da imprensa portuguesa começava assim: “Deus não dorme: pôs a lei da alternância a funcionar”. O texto, publicado pelo diretor do Diário de Notícias, Mário Mesquita, a 7 de outubro de 1985, tinha um triplo objetivo. O primeiro, e menos importante, era assinalar a vitória do PSD do recém-chegado Aníbal Cavaco Silva — Mário Mesquita não sabia, nem tinha como saber, mas aquela maioria relativa transformar-se-ia pouco tempo depois numa maioria absoluta e, a seguir, numa maioria absoluta dupla. O segundo objetivo do artigo, mal disfarçado, era comemorar a entrada do PRD eanista no Parlamento como terceiro partido mais votado — Mário Mesquita iria depois apoiar a candidatura de Salgado Zenha à Presidência, numa tentativa de derrubar Mário Soares da liderança da esquerda. O terceiro objetivo deste editorial era dar forma e propósito à derrota do PS, que liderara o governo do Bloco Central, uma aliança que juntara os socialistas e os social-democratas numa espécie de governo de salvação nacional com Mário Soares como um primeiro-ministro de austeridade.

Ao fazer a autópsia do PS, Mário Mesquita espetava a faca com prazer. O resultado, com os socialistas a perderem 800 mil votos, era uma “rejeição” que aparecia como um castigo “nítido”. O PS tinha usado “a manipulação propagandística” e tinha cedido ao “primado do show business” — mas essas duas coisas, explicava o diretor do DN, “não bastaram para apagar da memória dos eleitores a experiência governamental mais próxima”. Havia mais e havia pior: segundo o afiado Mário Mesquita, o PS fora “vítima de si próprio, dos seus vícios congénitos no exercício da governação e do estilo de alguns dos seus dirigentes”.

Em 1985, com menos de dez anos de eleições em democracia, o retrato do PS no poder já estava feito: “manipulação propagandística”, “primado do show business”, “vícios congénitos no exercício da governação”. Há uma razão para este editorial ter ficado na História. É que quem o escreveu não foi um “fascista”, nem um prócere da “direita”, nem um “cavaquista”, nem um “neoliberal de casino”: foi um fundador do PS e deputado constituinte do partido. A mensagem subliminar era: tendo sido “um deles”, o autor do texto sabia do que falava.

