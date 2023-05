As crises múltiplas que afetaram o mundo nos últimos três anos tiveram um impacto especialmente dramático nos mercados emergentes. É importante encontrar novas formas de reforçar a resiliência económica e social destes países, por eles, mas também por nós.

O principal contributo para a redução da pobreza mundial nas últimas décadas foi o desenvolvimento do comércio internacional e, mais recentemente, a integração da China na Organização Mundial do Comércio. Mas a trajetória ascendente desde os anos 80 no comércio de bens estagnou desde a crise financeira de 2007-2008. É certo que os dados sobre os serviços são mais animadores, mas existe uma clara tendência, aliás explícita em medidas de política de vários países e regiões, incluindo dos Estados Unidos e da Europa, de dar a prioridade à segurança do abastecimento, mesmo que seja em detrimento das relações comerciais. Este é um dos temas da reunião do G7 este fim-de-semana no Japão, com particular incidência sobre a forma como lidar com as relações comerciais com a China.

Mais recentemente, a pandemia e a guerra na Ucrânia acrescentaram novos desafios para os países emergentes. O pára-arranca da pandemia teve um efeito negativo na base das cadeias de abastecimento globais, que estão tipicamente localizadas em países em desenvolvimento, enquanto a guerra na Ucrânia acentuou a inflação global, aumentando os riscos alimentares nos países mais pobres.

