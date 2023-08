Um relatório recente da International Energy Agency mostra que a produção anunciada pela China de tecnologias energéticas limpas até 2030 era de 500 mil milhões de dólares, enquanto a soma da produção prevista nos Estados Unidos e na Europa não chegava a 200 mil milhões de dólares. A China domina em projetos existentes e planeados sobretudo nas tecnologias de painéis solares, geração eólia e baterias, enquanto a União Europeia lidera nos planos anunciados de bombas de calor.

Nos semicondutores, entre 2021 e 2022 foram anunciados novos projetos de semicondutores nos Estados Unidos de 100 mil milhões de dólares, enquanto na União Europeia foram anunciados investimentos de cerca de 30 mil milhões de dólares. O valor dos projetos anunciados na Ásia foram 60 mil milhões, segundo dados do Centre for Strategic and International Studies. Entretanto, tanto os Estados Unidos como a Europa anunciaram apoios de cerca de 40 mil milhões de dólares para a produção de semicondutores, que deverá desta forma acelerar nos próximos anos.

A corrida às novas tecnologias energéticas é uma boa notícia para o mundo. A Ásia é das regiões mais poluentes a nível global, libertando mais de 15 mil milhões de toneladas métricas de carbono todos os anos desde 2015, cerca de metade do total global. Os investimentos em energias renováveis poderão contribuir para reduzir estas emissões na região, com efeitos benéficos para todo o planeta.

