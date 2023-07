Falta menos de um ano para as eleições europeias. Que bocejo, hein? É curioso que, com uma guerra à porta e problemas com relevância no quotidiano de toda a gente por resolver, e que serão resolvidos, mal ou bem, à escala europeia, nós andemos entretidos sem fazer o que seria desejável: ouvir os eurodeputados eleitos em 2019, pedir-lhes contas, saber o que andaram a fazer, de que forma nos representaram, o que defenderam, o que pensam, e tentar perceber o que pensam os partidos e os seus putativos candidatos ao Parlamento Europeu.

Já começou, porém, o jogo do quem-é-quem? pré-eleitoral. É o costume, e é de uma pobreza avassaladora: de 5 em 5 anos, somos chamados a escolher os representantes no Parlamento Europeu, passamos meses a tentar perceber quem serão os cabeças-de-lista de cada partido, acompanhamos uma campanha eleitoral onde não se discute nada do que está em jogo na eleição, todas as candidaturas usam a campanha para a política interna, para recuperar casos, para apontar falhas sectoriais e problemas mediatizados, no final fazem-se contas mais ou menos futebolísticas sobre vencidos e vencedores, e nunca mais ninguém quer saber dos eurodeputados. Pelo meio, os partidos apresentam os seus manifestos eleitorais, mãos cheias de conversa de encher sobre «políticas europeias» e a ideia consensual de que todos pugnarão «lá fora» por «coisas boas» para o bom povo que para lá os deita.

Percebo que a sociedade não está na sua melhor fase para um debate político que entende à partida ser maçador. Tudo se transformou em entretenimento, em espectáculo, tácticas e forma, em detrimento do conteúdo. Pior ainda num país que se habitou a ver na Europa uma mera fonte de recursos e não mais do que isso. Ninguém quer saber, na verdade. Mas como ninguém quer saber, talvez fosse mesmo desaconselhável o circo que será a campanha daqui a menos de um ano. Ou talvez pudesse mesmo ser útil introduzir o debate que deve ser feito e não aquele que é expectável que se venha a fazer. Quando ninguém quer saber, não se perde nada em falar do que realmente interessa. Isto, naturalmente, se ainda subsistir alguém disponível, e que os partidos entendam capaz de dar corpo a uma filosofia.

