1Estamos lembrados: o PS tem a capacidade de se unir no dia seguinte de qualquer combate interno. Mas nem equivale a vitalidade – não votaram todos os que o poderiam ter feito em tão apregoada “mobilização” – nem dispensa a memória: os combates deixam feridas, também estamos lembrados de que algumas não sararam.

Ficou claro que houve militantes que prefeririam para líder outro que não o militante vencedor. E o país quando se desatordoar de festas, fios e fitas, de bacalhau e de broa, também talvez se venha a interrogar sobre a utilidade e o destino do seu voto.

O combate é porém desigual. Muitíssimo desigual. E sendo o eleitorado sempre mais opaco do que as sondagens que supostamente o desnudam teremos que esperar muito até alcançar qual o prato da balança vencedor: o da recusa taxativa do que “está” ou a continuada vitória dos “instalados”? De um lado há aqueles que talvez tenham achado esquisito ouvir o ainda Primeiro Ministro falar-lhes naturalmente – convictamente, até, quem sabe? – de “tranquilidade”: qual? Há os que não encontram nem sequer a sombra da “tranquilidade” quando batem com o nariz na porta de uma urgência ou precisam de um calendário para saber de que hospital público não serão expulsos; aqueles que não simpatizam por aí além com a “tranquilidade” de uma burocracia sempre vencedora que os impede há mais de quatro, cinco, dez anos anos, de concretizar um projecto, um licenciamento, uma iniciativa, a mera construção uma casa; aqueles cuja in “tranquilidade” pode ser dolorosa ao ver os filhos partir para melhor vida over seas, ou nas fronteiras europeias, como nos anos quarenta ou cinquenta do século passado; ou talvez aqueles que, confrontando-se com os actuais maus resultados escolares da sua prole, não esquecem que os filhos não tiveram direito nem a todas as aulas, nem a todos os professores, nem à qualidade educativa que a escola pública tem o dever de prover; que tentam acudir aos filhos e netos na inglória e impiedosa procura de uma casa ou de algo que dê por esse nome, após oito anos de governação socialista. Etc.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.