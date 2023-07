Transformou-se num hábito. Na terça-feira passada discutiu-se um voto de saudação ao Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia, levado à Assembleia Municipal de Lisboa pela extrema-esquerda. Um ritual sonolento. A moralidade sobe ao púlpito e verte sobre a assembleia aquela impostura com um arzinho moderno e santarrão. Desta vez, queria alertar para “a violência e discriminação” sofrida por pessoas LGBT, assinalando “retrocessos” preocupantes, já devidamente tornados públicos pela ONU e pela União Europeia (a extrema-esquerda procura sempre, e consegue, o respaldo moral e político da ONU e da UE); queria também marcar a decisão da Organização Mundial de Saúde ao desclassificar a homossexualidade como doença mental, em 1990.

Como pode um cidadão de bem recusar-se a apoiar a condenação da violência e da discriminação? Ou o progresso da medicina? À superfície, tudo isto parece merecer o nosso respeito. Não merece. Sobretudo porque à sombra desta ideia florescem outras ideias e acções que danificam os interesses dos homossexuais, dos transexuais e, portanto, da própria sociedade.

Começa por ser lamentável a persistência da esquerda, a este propósito, numa atitude confrontacional. Nos últimos anos não retrocedemos, como dizia o papel. Pelo contrário, cada vez mais a sociedade aceita estas pessoas e factos com naturalidade. E cada vez mais os activistas fomentam o confronto e a estranheza através do estereótipo. Escolhem a dedo os aspectos mais chocantes e provocam deliberadamente a divisão, em vez de mostrar que entre todos nós é muito mais o que temos em comum do que aquilo que nos separa. Há uma explicação simples para fazerem as coisas assim: essa é a sua razão de ser. Este ambiente justifica a existência deles. No dia em que oficialmente acabar o “preconceito” e a “discriminação”, os activistas tornam-se dispensáveis. Que outro modo de vida vão inventar? Como vão subir na consideração da Pátria e do seu semelhante? Quem reconhecerá o seu estatuto e autoridade?

