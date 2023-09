Relativamente às eleições regionais na Madeira, importa começar pelo óbvio: a coligação PSD/CDS teve uma vitória clara e o principal derrotado foi o PS, que teve menos de metade dos votos da coligação vencedora e foi fortemente penalizado pelos madeirenses, tendo baixado face a 2019 de 36% para 21%.

Miguel Albuquerque vence claramente e tem todas as condições para continuar no poder mas fica fragilizado já que a coligação PSD/CDS por si liderada perdeu votos, perdeu percentagem da votação e perdeu a maioria absoluta. E tudo isto num contexto em que o PS foi fortemente penalizado pelos madeirenses, com JPP e CH (que foi quem mais cresceu e reforça na Madeira estatuto de terceira força política nacional) como principais beneficiários. Já CDU, IL, PAN e BE cumprem mínimos com a eleição de um deputado.

Luís Montenegro, que foi à Madeira para tentar ganhar algum fôlego nacional capitalizando uma vitória folgada com maioria absoluta da coligação PSD/CDS, acabou por regressar ao Continente com o PSD a precisar do PAN para manter o poder. André Ventura, que também apostou forte na Madeira, agradece certamente o sinal dado ao eleitorado pelo PSD.

