Por certo ouviram falar de vários casos de livros de autores famosos que estão a ser re-escritos, para estarem mais consentâneos com as modernas – mas na verdade apenas cretinas – sensibilidadezinhas. Já aconteceu com Roald Dahl, autor de Charlie e a Fábrica de Chocolate, com Enid Blyton, criadora das aventuras d’Os Cinco, ou com a romancista Agatha Christie.

Pois bem, agora esta moda de vandalizar obras literárias chegou em força a Portugal. No nosso país, os conhecidos livros da colecção Onde Está o Wally? vão, também eles, ser alvo de re-escrita, para se adequarem melhor à realidade portuguesa. Assim, já a partir do próximo número, e logo no título, haverá mudança: em vez de Onde Está o Wally?, os livros desta colecção passarão a intitular-se Onde Está o Maço de Tabaco?

Isto para estarem conformes com a aprovação pelo governo da nova lei do tabaco, que vai restringir os locais onde se pode adquirir cigarros. Quando a dita legislação entrar em vigor, será mais difícil encontrar um sítio que venda cigarros em Portugal do que encontrar vida extraterrestre na Via Láctea. E aposto que quando o primeiro português encontrar um ET a conversa será esta:

