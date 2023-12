Tenho uma relação complicada com tatuagens. Por um lado, o Robert De Niro em modo de Max Cady no “Cape Fear” é uma inspiração estética imbatível; por outro, quando vou à praia de Carcavelos e observo a carne pintada dos cidadãos preciso de suster a náusea—uma parte de mim sonha revelar-se pela tinta na pele, outra odeia o fenómeno como um fingimento óbvio de rebeldia. Tirando dois pequenos apontamentos que tatuei nos braços há uns anos, vou permanecendo no dilema (a minha mulher também agradece). Ainda assim, fascino-me com os desenhos dos tatuadores (ao ponto de ir rabiscando uns meus numa conta de Instagram chamada “Desenhos Desastres”).

Numa das contas de tatuagens que sigo vi há uns dias o desenho de um Jesus montado num caracol dizendo: “ele voltará”. Não podia ter sido mais apropriado, tendo em conta que entrámos no Advento. O Advento é o período do ano que os cristãos devotam a recordar que Jesus teve de ser esperado no Velho Testamento como continua hoje a ter de ser esperado por nós, criaturas do Novo—o Advento antecipa, claro está, o Natal. Se há escola complicada na vida é a escola da espera. É muito bonito falar de esperança quando nos esquecemos que dentro dela está também a palavra espera.

Quando a pessoa lê as cartas do Novo Testamento fica com a ideia de que o regresso de Jesus estaria para breve. Mas é no conceito de breve que o assunto se complica. Daí que, por pouco crente que fosse o desenho daquele tatuador que punha Jesus montando um caracol, há uma provocação pertinente. Afinal, o povo também diz que quem espera, desespera. Não fazem os cristãos figura de tolos quando, ano após ano, e confortavelmente instalados na festa cada vez mais exuberante do Natal, proclamam que Jesus virá novamente? Talvez.

