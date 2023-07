Em Portugal frequentemente comentamos “não estás a ver o filme” quando, por exemplo, descrevemos algo fora do normal que nos aconteceu. Implícito fica que o filme é o que precisamos de ver para saber lidar com a realidade, seja ela mais ou menos extraordinária. Já pensaram no que isto diz sobre o impacto do cinema nas nossas vidas? Um dos modos de saber interpretá-las é precisamente o de contemplá-las como filmes. Vivemos filmes que se dão a ser vistos por nós próprios e pelos outros. O filme é a vida, no fundo, e a vida é o filme.

É ruim quando vemos mal o filme. É sinal, afinal, de que a existência nos está a passar ao lado. Daí que boa parte do nosso esforço seja ver o filme, compreender a acção, chegar até aos créditos finais. Nós, que quando reparámos já estávamos dentro do filme que é a nossa própria vida, somos como actores que, estando já contratados, tentam descortinar a direção do enredo que já protagonizamos. O que é a vida senão essa mesma sobreposição de planos em que os intérpretes da história tentam sobreviver-lhe por via da compreensão mas não só?

À medida que fomos descrendo de que ver o filme exigia reconhecer em Deus o realizador, ficámos actores em busca de auto-realização das cenas. Sentimo-nos na responsabilidade de nos orientarmos a nós próprios e a toda a equipa técnica da película. Tentamos saber o momento quando gritar “acção” e quando gritar “corta”. Queremos inícios e fins que nos ajudem a editar mentalmente o filme no qual já nos envolvemos ainda antes de saber se estamos a gostar dele tanto assim. Ficamos num dilema, entre o filme que estamos a fazer e o filme que nos está a ser feito.

