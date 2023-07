Quando há dias fiz um funeral, tive a oportunidade de admitir que acreditar na ressurreição continua a parecer ridículo. E escrevo “continua” porque já há dois mil anos assim era. Quando Jesus pregava a ressurreição soava tão ridículo como soa hoje. Até os religiosos mais sofisticados daquele tempo riam da ressurreição. Alguns deles eram conhecidos por Saduceus. Os Saduceus eram o clero mais estudado, mais erudito, geralmente das classes privilegiadas e de tendência progressista. Os Saduceus assistiam ao fenómeno popular de Jesus com alguma condescendência. E dessa condescendência nasce um diálogo interessante com Cristo.

Não deve espantar ninguém que uma pergunta que seja feita com condescendência não esteja tão interessada assim na resposta. Nós conseguimos topar quando alguém está a ser paternalista connosco, ainda que nos faça uma pergunta. Jesus estava mais do que habituado a pessoas que o questionavam sem ter um interesse sincero no que ele tinha para responder. E assim aconteceu neste caso. Os Saduceus perguntam a Jesus com que marido uma mulher estaria casada no Céu se tivesse sido esposa sucessiva de sete irmãos. A questão era uma fraude porque esta gente, de tão instruída que era, tinha perdido qualquer fé na ressurreição. O que eles queriam era apanhar Jesus em público numa declaração que demonstrasse que era um radical sem eira nem beira.

Para responder à letra da esperteza dos Saduceus, Jesus acusa-os de ignorarem as Escrituras e ignorarem o poder de Deus. Meio na defensiva, Jesus reclama que achar que a ressurreição era ridícula acontecia sobretudo a quem não lia os textos sagrados. Como assim? Os Saduceus teriam as maiores bibliotecas sobre qualquer assunto daquele tempo… Mas se Jesus estava a acusar de ignorância a classe de gente que mais instrução acumulava, chegava uma ironia à conversa: será que os mais instruídos podem, no final de contas, revelarem-se os mais ignorantes?

