Com mais de um milhão e seiscentos mil votos, o Vox foi o partido que mais cresceu em termos relativos nas recentes eleições regionais e autárquicas em Espanha. As sondagens para as legislativas de Julho anunciadas por Pedro Sánchez apontam para intenções de voto de cerca de 15% no partido de Abascal, sugerindo que uma alternativa de governação à direita dificilmente será viável sem alguma forma de entendimento entre PP e Vox.

Esta é, no entanto, e como tenho vindo a alertar, uma tendência mais geral na Europa. De facto, partidos que podem ser considerados genericamente como de direita radical (e, em alguns casos, de extrema-direita) têm vindo a ganhar espaço e consolidar-se no sistema partidário de vários países europeus. Vale a pena analisar o ponto de situação em alguns países, tomando como referência os partidos pertencentes aos dois grupos europeus à direita do EPP (European People’s Party, ao qual pertencem PSD e CDS): o ECR (European Conservatives and Reformists, sem representação em Portugal) e ID (Identity and Democracy, ao qual pertence o Chega).

Em Itália, a FdI de Meloni (grupo ECR) governa e lidera nas sondagens, com a Lega (grupo ID) a ser o segundo partido à direita. Em França, as sondagens apontam consistentemente como principal partido da oposição a Macron a RN de Marine Le Pen (grupo ID) com o centro-direita tradicional remetido, tal como em Itália, a uma posição de crescente irrelevância. Na Alemanha, a AfD (grupo ID), aparece nas sondagens com perto de 20% das intenções de voto, com possibilidades de discutir com o SPD a posição de segundo partido alemão, apenas atrás da CDU/CSU, algo que seria impensável há alguns anos atrás.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.