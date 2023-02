A filosofia política do século XX ficou incontornavelmente marcada pela obra Uma Teoria da Justiça, publicada por John Rawls em 1971. O argumento que maravilhou milhares de académicos foi a ideia de que poderíamos imaginar uma situação de decisão hipotética em que representantes escolheriam os princípios de justiça aplicáveis às nossas sociedades sob um véu de ignorância (i.e., desconhecendo as circunstâncias concretas das pessoas que estariam a representar). Essa posição original garantiria uma escolha imparcial, racional e razoável pelo que os princípios escolhidos poderiam ser entendidos como tendo um caráter universal, ou seja, seriam válidos para qualquer sociedade contemporânea que não estivesse em situação de escassez.

Ao longo das décadas seguintes, a maioria dos filósofos políticos envolveu-se numa longa discussão para responder a Rawls, provando que o argumento, apesar de sedutor, não é o ponto final na conversa filosófica sobre justiça – como aliás o próprio Rawls reconhece quando chamou ao seu livro “uma” teoria da justiça, e não “a” teoria da justiça. Mas que princípios eram esses que seriam escolhidos pelas partes na posição original para regular a estrutura básica da sociedade?

Seguirei na apresentação muito sumária desses princípios a formulação apresentada por João Cardoso Rosas no livro Concepções da Justiça. O primeiro princípio que as partes escolheriam seria o princípio das liberdades básicas, i.e., as liberdades civis e políticas que costumamos designar como a primeira geração dos direitos de cidadania (Rawls enquadra-se, desta forma, na tradição liberal). O segundo princípio apresenta uma formulação bipartida: as desigualdades económicas e sociais (que são admissíveis) devem ser distribuídas por forma a que a) se possa razoavelmente esperar que elas sejam em benefício de todos; e b) decorram de posições e funções às quais todos têm acesso. Deixemos, para já, de lado o primeiro subprincípio, conhecido como o princípio da diferença, e centremos a nossa atenção no segundo subprincípio.

Ao escolher o subprincípio b), as partes estão, desde logo, a recusar a discriminação legal no acesso a cargos, funções públicas ou empregos privados (trata-se, no fundo, do princípio liberal de carreiras abertas às competências e que, desde as revoluções liberais, tem procurado eliminar a lógica fechada das corporações). Mas considerando que não basta impedir legalmente as limitações ao exercício da profissão, este princípio deve traduzir-se igualmente numa atuação fiscal que incida sobre as grandes fortunas e a disponibilização de um sistema de ensino universal. Uma sociedade justa deve, então, garantir que a todos são oferecidas possibilidades de sucesso profissional e económico.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.