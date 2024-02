Profundamente agradecido, ele disse: “Juro proteger-te de todos os males.”

O velho ouviu e inclinou de forma quase impercetível a cabeça. Ele percebeu que o velho tinha guardado as suas palavras.

Ferido pelas balas do inimigo, conseguira arrastar-se até ao rio, lançar-se na correnteza. Quase exangue e inconsciente, o velho tinha-o encontrado, quilómetros abaixo, perto da sua cabana, quando fora pescar. Cuidara das suas feridas, alimentara-o, dera-lhe abrigo. A diferença entre a vida e a morte. Passados meses, ganhara forças, as cicatrizes cobriram as feridas. Tinha aprendido muito sobre as pessoas e as coisas, nas conversas com o velho, enquanto este o cuidava, dia após dia, noite após noite. Passado o tempo da febre e da grande dor, já conseguia tomar conta do pensar e do sentir. Silenciosamente, agradecia ao velho, e, dizia de si para si, que enquanto vivesse, o iria proteger, não só como retribuição, mas acima de tudo, reconhecido, junto de quem lhe dera uma nova oportunidade.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.