É verdade: comecei a ler Marcelo Rebelo de Sousa aos 13 anos. Não se choquem nem tenham pena de mim. Estávamos em revolução. A política era tudo, e tudo era política. Não se conseguia acabar um almoço de família sem uma troca de palavras agrestes por causa das últimas notícias. No recreio do liceu, comparávamos os EUA e a União Soviética. Como diria Eça de Queiroz, éramos assim absurdos em 1975. No meio desta babel, eu gostava de ler Marcelo.

Marcelo era diferente. Escrever editoriais ou crónicas significava então tomar partido. Estava em causa o futuro, e tudo parecia possível. O que um colunista proporcionava aos seus leitores era simples: a evidência de que eles estavam certos, e os outros errados; a certeza de que com eles haveria democracia, e com os outros, ditadura. Mas Marcelo, no Expresso, não era assim. Quase todos os colunistas combatiam numa guerra civil. Ele assistia a um jogo. Fazia “análise”, não tomava partido. Esta semana, dizia ele, Cunhal jogou muito bem. Na semana seguinte, dava pontos a Soares. Marcelo descrevia manobras, deduzia tácticas, calculava avanços e recuos, e até descobria leis, como esta, que nunca esqueci: quem avança primeiro, perde. Era como se tudo fosse futebol, e pudéssemos distrair-nos com o espectáculo.

Quase cinquenta anos depois, nada disto parecerá muito extraordinário, por esta razão: é assim, como Marcelo em 1975, que hoje todos falamos ou tentamos falar de política. Viu-se a semana passada. Ninguém quis saber quem tinha razão: o que importava era perceber quem se saiu bem. Agora toda a gente faz “análise”, e o que se analisa não são as ideias e as políticas, mas o procedimento, ou, como dizem os entendidos, com um tremor científico na voz, o “timing” e a “comunicação”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.