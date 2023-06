Pode parecer uma contradição usar a conjunção “ou” em vez de “e” no título deste artigo, pois muitos, à direita e à esquerda, consideram que são quase sinónimos. O ponto que quero fazer é precisamente o de distinguir ambos. Por consolidação orçamental inteligente, assente numa estratégia orçamental clara, entendo um processo de ajustamento de longo prazo das finanças públicas, com objetivos bem definidos, que respeita as regras europeias, e que visa desendividar o Estado para níveis de risco aceitáveis. Já a austeridade, pode ser entendida como medidas ou de aumento de impostos ou de redução de despesa que vão além das necessidades para atingir aqueles objetivos.

No último artigo referi que os brilharetes orçamentais fazem mal à saúde do país e que o Ministério das Finanças se prepara para fazer mais um brilharete neste ano, a menos que vá tomar medidas extraordinárias adicionais às que já tomou este ano. Na última semana saíram mais dados que reforçam a nossa previsão do “brilharete”. O FMI acaba de rever em alta o crescimento da economia portuguesa (para 2,6%) e o INE acaba de divulgar os dados do saldo das administrações públicas para o ano que finda no primeiro trimestre de 2023 (um superavit de 0,1% do PIB). Tudo indica que teremos um excedente orçamental este ano. A questão que se coloca agora é qual deverão ser as medidas inscritas no OE2024 e a estratégia para os anos seguintes.

Vale a pena resumir em seis pontos aquela que é a estratégia orçamental do governo que apesar de não ser explícita na narrativa governamental, pode ser facilmente confirmada quer com os dados do governo do programa de estabilidade (PE), sujeitos a alguns cálculos, quer de outras instituições internacionais (FMI, OCDE e Comissão Europeia). Primeiro, o governo quer reduzir o peso da dívida pública a um ritmo mais rápido do que sugerem as previsões do FMI e daquilo que resulta da regra europeia de redução do excesso do peso da dívida (em relação a 60%) de 1/20 avos. Segundo, isto traduz-se em ter saldos orçamentais, nos anos 2023-2027, mais altos do que resultaria da aplicação dessa regra ou seja um maior esforço fiscal para a mesma despesa. Perspetiva-se uma política orçamental restritiva, se expurgarmos os efeitos da subida dos juros e do ciclo económico. Isto verifica-se, mesmo ignorando-se a subestimação do saldo orçamental. Terceiro, o governo quer reduzir significativamente o peso do Estado na economia (de 44,8% para 42,1% de 2023 a 2027). Quarto, essa redução faz-se pela diminuição do peso da despesa pública mais do que pela diminuição da receita pública (e da carga fiscal) que também se antecipa. Quinto, a diminuição do peso da despesa pública é proporcionalmente maior na redução da despesa com pessoal (% PIB) e menor nas prestações sociais. Sexto, na receita pública o peso das contribuições para a segurança mantém-se praticamente constante, diminuindo apenas o peso da receita fiscal.

