Qualquer pessoa que trabalhe na área comercial do sector bancário e que lide diariamente com as questões financeiras dos cidadãos, há meses que vem sendo confrontado com as preocupações e medos de quem por via do aumento brutal das taxas de juros vê agora em risco a capacidade de suportar o teto onde se abriga.

Para responder a uma inflação galopante, o Banco Central Europeu, já depois de o seu congénere norte americano o ter feito em devido tempo, tomou a opção que os livros de macroeconomia mandam tomar, ou seja, o aumento das taxas de juro, de forma a reduzir a massa monetária em circulação, o que conduz a uma redução da atividade económica e consequentemente a uma estabilização e redução generalizada dos preços.

Sendo Portugal um país onde o mercado de arrendamento é há décadas praticamente inexistente, quem não tem a felicidade por via dos pais de ter uma casa onde habitar, é, regra geral, “forçado” a recorrer ao crédito bancário. Atendendo à realidade económica portuguesa, caracterizada por baixos rendimentos, a esmagadora maioria dos compradores de habitação própria e permanente, arriscaria aqui números muito próximos aos 100%, optou por créditos com taxa variável, indexada à Euribor, não porque não existissem propostas de taxa fixa, mas porque estas últimas, já antevendo necessárias subidas futuras, eram mais altas, resultando também, logicamente, em prestações mais elevadas. Todos, entre clientes e bancos, sabiam que mais tarde ou mais cedo os cenários de taxas negativas iriam inverter-se, poucos arriscariam que aconteceria tão intensa e rapidamente.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.