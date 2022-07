Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É conhecida a distinção em língua inglesa entre as palavras politics – os métodos e meandros através dos quais se pretende alcançar ou manter o poder – e a policy que tem a ver com decisões de políticas públicas que têm um impacto direto na vida das pessoas. Em português essa distinção não existe. Temos apenas uma palavra para realidades distintas, apesar de inter-relacionadas. Comparativamente com os ingleses, damos muito mais importância à primeira do que à segunda. Há muita politics em torno da demissão de Boris Jonhson esta semana. É óbvio que o(a) seu sucessor(a) imprimirá um cunho diferente às políticas públicas (policies) em Inglaterra e isto mostra a relação entre ambas as palavras. Do mesmo modo, entre nós, o recente episódio em torno do novo aeroporto tem ambas as dimensões.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.