Sim, eu sei que o assunto do dia (e da noite) é o facto de o PS ter um novo líder mas foi exactamente o PS que fez aprovar na passada sexta-feira, num parlamento em final de ciclo, legislação que marca um antes e um depois na utilização de um serviço público, a escola, como instrumento político e de controlo ideológico. Porque é disso e só disso que trata a legislação dita sobre o “direito à autodeterminação da identidade de género”.

Não, não foi na I República com a sua escola jacobina, nem no Estado Novo salazarista com a Mocidade Portuguesa e também não foi no PREC comunista com as suas sessões de esclarecimento, mas sim na democracia que estamos a assistir à institucionalização da utilização massiva das crianças como instrumentos de controlo do pensamento dos pais e demais familiares, através da impropriamente chamada legislação sobre a identidade de género.

Se a legislação agora aprovada não for travada pelo Presidente da República, as crianças portugueses mal entram num estabelecimento escolar ou do pré-escolar, público ou privado, passam a ser obrigatoriamente cobaias duma experiência ideológica de dimensões nunca conhecidas em Portugal quer pelo número das crianças abrangidas – a sua quase totalidade – quer pelos meios que o Estado se permite usar para conseguir os seus objectivos ideológicos.

