A mudança da economia portuguesa para um paradigma de desenvolvimento económico baseado no conhecimento, nas qualificações e na inovação tem como condição necessária a existência de um sistema científico e tecnológico de excelência. Quando me perguntam, se pudesse escolher, que medida tomaria para acelerar a mudança de paradigma da economia portuguesa dou sempre a mesma resposta: criar condições para que seja possível um prémio Nobel na área das ciências em Portugal. Não há uma bala de prata para transformar a estrutura da economia portuguesa mas, se o objetivo é termos uma estrutura económica cuja competitividade assenta na inovação e nas qualificações, é fundamental que Portugal seja reconhecido como um país que está na fronteira da geração de conhecimento científico e com capacidade de criação de novas tecnologias.

José Mariano Gago, que faria 75 anos no passado dia 16 de maio, percebeu que o desenvolvimento científico era uma dimensão essencial ao nosso processo de convergência com a Europa. Como Mariano Gago mostrava no seu Manifesto para a Ciência em Portugal, publicado em 1990, era necessário e urgente romper com o isolamento social da ciência em Portugal, através de mais investimento, da sua internacionalização, da correção das assimetrias regionais, de uma mais forte ligação às empresas e à sociedade, e de uma maior e melhor divulgação dos resultados da ciência.

Para marcar o aniversário de Mariano Gago, o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP) e a Gradiva reeditaram o Manifesto para a Ciência em Portugal. Em boa hora, o LIP, fundado por Mariano Gago em 1986, decidiu reeditar aquele influente ensaio e marcar a ocasião com um debate simultâneo em Braga, Coimbra e Lisboa, universidades onde estão sedeados os seus três centros, sobre o futuro da ciência em Portugal.

