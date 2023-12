Ouvimos frequentemente falar da entrada da Europa numa onda de crise de imigração. Imigrantes ou filhos deles manifestam-se nas ruas de França, seja qual for o tema – solidariedade com Gaza ou brutalidade policial. Primeiro-ministro de Inglaterra, filho de imigrantes indianos, quer enviar os requerentes de asilo político para Ruanda. Na Holanda, ganhou as eleições um anti-islamista. Será que Portugal consegue escapar dessa onda?

Sem qualquer dúvida, Portugal continua a ser um país atraente para imigrantes, com grande ajuda da hospitalidade do povo português e variedade de programas de legalização. Mas há tendências preocupantes.

A falta de programas de integração e degradação dos serviços públicos criou em Portugal um mercado milionário de agências que apoiam os imigrantes na luta contra a burocracia portuguesa. Apenas para ter acesso aos serviços mais básicos, os clientes dessas agências pagam 300-500 euros. Estou a falar sobre obtenção do NIF, alteração da morada nas Finanças ou marcação de atendimento no SEF: SEF agora mudou de nome mas não mudou o ar de serviço de luxo, apenas disponível para os que conseguem.

