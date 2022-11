No palco é tudo luz, tudo palco, tudo sorrisos. É o mundo virtual da Web Summit. Lá fora, são apedrejados autocarros. Primeiro foi na Ajuda. Depois em Camarate. Porquê? Não se sabe. Por quem? Isso não interessa nada. Aqui, neste outro Portugal, os nómadas chamam-se imigrantes, os contribuintes são mais vigiados que os ladrões e o lucro indigna mais que o roubo.

Na Web Summit, os nossos políticos gastam o nosso dinheiro a tentar que venham para Portugal unicórnios, ou seja empresas que se espera venham a ter em pouco tempo lucros extraordinaríssimos. Fora da Web Summit os mesmos políticos promovem um discurso contra os lucros extraordinários, milionários, grandes ou nem tanto. Mesmo que não se consiga mais receita, como provavelmente vai acontecer com a tributação dos lucros extraordinários dos grupos do sector alimentar, há que dar um sinal, dizem. Um sinal de quê? De que se está contra os lucros extraordinários das empresas. E então os unicórnios o que são eles senão empresas que conseguiram lucros extraordinários? A cada dia que passa vemos crescer as contradições entre a realidade e o que sobre ela se diz. Querido nómada digital leva-me para o teu Portugal. Para esse Portugal dos regimes fiscais especiais, das pessoas sempre a sorrir e em que os lucros extraordinários não são das nefandas grandes empresas mas sim dos unicórnios.

Na semana que agora acabou, certamente inebriados com o facto de termos acabado de salvar o Brasil (agora as eleições não são eleições mas sim operações de salvamento dos países do apocalipse da ultra-direita), e já a fazermos exercícios de aquecimento motivacional para a salvação dos EUA e do planeta (salvações para que seremos convocados nos próximos dias), nem reparámos que pagámos mais um calote da TAP, no que se pode designar como unicórnio versão Portugal socialista.

