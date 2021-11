Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na noite de 27 de Novembro de 2021, Rui Rio venceu as terceiras diretas consecutivas. Pessoalmente, nas três, apoiei, publicamente, os seus sucessivos adversários: Pedro Santana Lopes, Luís Montenegro e Paulo Rangel. O que se verificou neste conjunto de diretas é que Rui Rio ganhou sempre e que o partido ficou dividido ao meio – os adversários de Rio tiveram todos votações expressivas.

No caso destas últimas diretas, as lideranças distritais do PSD e a JSD, de uma forma maioritária, estiveram com Paulo Rangel. Mas o “povo” do PSD quis que fosse Rui Rio a suceder a si próprio.

É assim claro quem é o candidato a primeiro-ministro do lado do PSD.

Algumas reflexões podem ser pertinentes, relativas ao partido e relativas ao país.

Sobre o partido: tal como o PS, o PSD, como partido de poder, é constituído por uma amálgama de ideais e de interesses. Mais ou menos nacionais, regionais ou locais. Quando há eleições, organizam-se os sindicatos de votos, trocam-se favores, prometem-se lugares, fazem-se cedências, etc. Esta regra vale para qualquer partido de poder e nestes partidos para qualquer candidato a uma liderança. Não é diferente em qualquer outro país democrático. Raramente surgem lideranças tão fortes e carismáticas que podem prescindir destes jogos.

O que importa agora verificar, relativamente à situação do PSD, é o seguinte: Rui Rio vai continuar a hostilizar metade do partido? Se assim for, muito se perderá.

Claro que haverá aqueles, face à evidência, que rapidamente irão ao beija mão do chefe confirmado. Outros, querendo manter a dignidade ferida, ficarão à espera de sinais. E são esses sinais que importa não alienar. Numa vitória, aspeto importante é saber proteger a dignidade dos derrotados. Os derrotados que sentem não ter sido bem tratados por quem vence, guardam a memória da atitude e dificilmente são cooperantes ou esquecem. O PSD, é um partido que demonstra ao longo da sua história interna, ser um partido de fações, e de difícil agregação de grupos. Precisa agora de conseguir ultrapassar as feridas internas para se concentrar nas próximas eleições legislativas. Paulo Rangel, no seu discurso da noite eleitoral, com dignidade e sentido de Estado, deu o mote, deixando claro que agora o partido se deve unir em torno do vencedor e que o adversário é António Costa e o PS. Mas não basta. Rui Rio precisa de estender a mão, de forma sincera e aberta, a todos os que saíram derrotados nestas eleições internas, para contar com um esforço conjugado e focado nas eleições de 30 de Janeiro de 2022.

Falemos agora do País: Portugal vive uma situação de grande dificuldade. A União Europeia tem alertado para a preocupação a que corresponde o elevado nível de endividamento externo, a dívida pública e das famílias. O alerta estende-se a uma potencial bolha imobiliária, assim como aos baixos níveis de produtividade e à capacidade de aplicação dos fundos do PRR. A tudo isto acresce a crise provocada pela pandemia, com todas as consequências atuais e futuras.

Como estratégia política nacional, Rui Rio escolheu, mais que um exercício de oposição ao PS e ao Governo, uma ideia de aproximação aos mesmos. Considerando que o PSD estava muito à direita, procurou uma agenda dita mais ao centro, dizendo que queria trazer também o PS para o centro. Ao mesmo tempo, aprovou o acordo nos Açores entre o PSD e o Chega, para a governação do arquipélago, apesar de agora dizer que essa situação não se colocará para o governo nacional. No período dos seus mandatos, o PS reforçou a sua votação, os partidos à sua esquerda fragilizaram-se, à sua direita o CDS quase desapareceu, afirmou-se um partido de centro direita, a Iniciativa Liberal e um partido de Extrema Direita, o Chega. Pela primeira vez depois do 25 de Abril de 1974, a Extrema Direita chegou ao Parlamento e, nas últimas autárquicas, demonstrou a sua capacidade de afirmação a nível local.

E qual será a estratégia do PSD nos próximos dois meses?

É muito importante que, a nível nacional, Rui Rio se afirme como candidato efetivo a primeiro ministro. Que o PSD seja efetiva alternativa ao PS – é assim que as democracias funcionam. Se a mensagem do PSD não for clara enquanto alternativa, é provável que o Chega e o IL engordem a sua votação e que o PSD tenha a mesma ou um pouco menos que nas últimas legislativas. E o cenário não afastado de Bloco Central pode atirar o PSD para a situação de partido secundário, pulverizado por um líder político hábil como António Costa. Depois de um futuro governo de Bloco Central, o PSD pode passar a ser uma partido que luta por estar entre os 15% e os 20% dos votos, perdendo a sua capacidade de partido de alternância governativa.

É evidente o que António Costa conseguiu à sua Esquerda com o período da Geringonça. A quebra de votação do PCP e do BE demonstram o resultado do seu abraço de urso. Não é impossível que essa proeza se repita na sequência de um governo de Bloco Central.

Mas mais do que as aritméticas partidárias importam a governabilidade e o interesse nacional. Todavia, que interesse nacional será este, de aliança a um PS que, em seis anos de Governo, não cumpriu uma única reforma política sistémica, e que como performance económica atira Portugal para a cauda dos países da União Europeia? Um PS que viu a dívida pública crescer ainda mais e as condições de desenvolvimento da iniciativa privada a diminuir? Um governo que não melhorou a situação da Justiça (celeridade dos processos) e que tem um SNS em crise? Que tem um Ministério da Educação que gera alarme social sobre as questões de identidade de género e um Ministério da Cultura incapaz de responder às necessidades da sua área de atuação? O rosário de queixas podia continuar. Sim, claro, há coisas positivas que aconteceram. Mas não é para esse lado que pende a balança – e o COVID não explica tudo.

Ao contrário do que se verifica em outros países, em que as Oposições criticaram as políticas governamentais face à pandemia, o PSD decidiu não adoptar esse registo. Em geral, parece prudente essa atitude. Todavia, isso não devia impedir o partido que se propõe ser alternativa de Governo de apresentar as suas propostas, neste e noutros domínios da governação.

Agora, o tempo é muito curto entre a data de hoje e a data das eleições. Uma crise sanitária pode levar os Portugueses a um voto conservador – deixar ficar quem lá está, pelo menos com estes, bem ou mal, sabemos com o que contamos. Mas só o dia das eleições nos dará certezas sobre o que pensam os votantes relativamente ao quadro político-partidário.

Entre António Costa e Rui Rio, não tenho dúvidas que prefiro Rui Rio. Não para vice-primeiro ministro, mas para primeiro-ministro. Não o apoiei em nenhum momento da vida interna do PSD. Mas, agora que há eleições nacionais, é nele que coloco a expectativa de uma mudança de rumo na governação, que nos traga mais criação de riqueza, para melhor redistribuição e equilíbrio das nossas contas públicas e melhoria da vida das famílias. Agora é tempo de conjugação de esforços. Mas tal só será possível se se enterrarem machados de guerra, de parte a parte, face a um interesse maior. Portugal merece.