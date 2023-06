Em Janeiro deste ano, o meu sobrinho mais velho, então com 14 anos, foi diagnosticado com um colesteatoma, já com invasão, no ouvido esquerdo. Foi consultado o especialista recomendado pelo otorrino e imediatamente o meu sobrinho foi proposto por este, devido à agressividade do tumor, para cirurgia «prioritária». No SNS.

E agora faço um parêntesis.

Os meus dois sobrinhos custam pouco ao Estado apesar de os seus pais pagarem ao Estado as prestações devidas e, digo eu, mesmo as indevidas que os sobretaxam como a todos os portugueses que pagam impostos, mesmo aqueles que durante a pandemia viram a vida virada pelo avesso por trabalharem por conta própria, sem apoio de rendas ou quaisquer prestações sociais, como reforço do clássico português socialista: toda a iniciativa privada será castigada. Os meus sobrinhos custam pouco ao Estado porque estão no ensino privado. Custam pouco ao Estado porque a pediatra de ambos está no privado. Porque as consultas de especialidade são feitas no privado. As poucas vezes que recorreram ao SNS prendem-se com especificidades de saúde de carácter urgente. O mais velho tem asma severa e alergias. O mais novo tem alergias severas sem asma – e uma história recente no SNS, com ambulâncias que não eram ambulâncias num transporte urgente para o Dona Estefânia, em Lisboa, onde chegou 16 horas depois do previsto para lhe ser receitado um Brufen e lhe ter sido dada alta ainda de veia canalizada… se não tivesse sido tão grave, contaria o resto.

