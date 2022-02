Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há dois anos, o Parlamento Europeu instituiu a Comissão Especial sobre Interferência Estrangeira em todos os Processos Democráticos na União Europeia (UE), incluindo a Desinformação (INGE). O relatório final da Comissão Especial sobre Interferência Estrangeira e Desinformação será votado em março, um momento crucial e significativo, que lançará as bases para o esforço coletivo da UE para combater a interferência estrangeira.

A Rússia, a China e outros regimes autoritários canalizaram mais de 260 milhões de euros em 33 países para interferir nos processos democráticos, e esta tendência está claramente a acelerar.

Hoje, podemos assistir ao efeito direto da desinformação maliciosa e coordenada em combinação com a desinformação – as pessoas recusam-se a receber vacinas certificadas, levando a hospitalizações em excesso e a inúmeras mortes que poderiam ser evitáveis. Temos assistido a constantes campanhas de interferência e de manipulação de informação dirigidas às medidas contra a propagação da COVID-19, e as plataformas online têm tido um sucesso muito limitado no seu combate.

Para construir a resiliência e consciencialização da UE, precisamos urgentemente de um maior desenvolvimento da divisão de Comunicações Estratégicas do Serviço Europeu para a Ação Externa, incluindo maiores recursos para lidar com a desinformação hostil proveniente da China e de outros países. A UE não deve evitar falar a língua do poder a regimes autoritários hostis na sua vizinhança.

O ataque híbrido em curso conduzido pelo regime de Lukashenko contra a Polónia, Lituânia e Letónia, que procura desestabilizar e fragmentar a UE, deve servir como um poderoso sinal do que está em jogo. Ao mesmo tempo, as atividades para combater a interferência de países terceiros não trarão resultados sem esforços paralelos para reforçar a resiliência das nossas próprias sociedades.

Todos os Estados-Membros devem incluir a literacia mediática e digital nos seus programas educativos para combater a falta de sensibilização para a gravidade destas ameaças. A UE deve, igualmente, intensificar e demonstrar empenho para assegurar um financiamento sustentável, duradouro e transparente do jornalismo independente e de investigação.

Compreensivelmente, as plataformas online estão no centro das atenções quando se discute a desinformação. Precisamos de uma Lei dos Serviços Digitais robusta que exija uma maior responsabilização e transparência das plataformas e um Código de Conduta vinculativo, implementado de forma abrangente a nível nacional.

Pedimos também uma avaliação do quadro regulamentar e das possibilidades de de reforma para uma regulamentação mais rigorosa do mercado de dados. Apesar de grandes partes da indústria de corretagem de dados sejam legais, a realidade é que estamos a operar num faroeste digital, onde vários milhares de empresas privadas pouco regulamentadas possuem milhares de dados sobre indivíduos.

Apelamos à Comissão que elabore diretrizes para os Estados-Membros, com o objetivo de colmatar as lacunas que permitam um financiamento opaco dos partidos políticos.

Deveríamos não esquecer também a crescente e generalizada ameaça que representa a interferência através da captura de elite, tentativas de manipulação com diásporas nacionais e universidades. A UE pode e deve tomar medidas para mitigar esta situação, reformando o Registo de Transparência, incluindo regras de transparência rigorosas, e atualizando o mapeamento do financiamento estrangeiro para a atividade de lobby relacionado com a UE.

Quando nos concentramos em infraestruturas críticas e sectores estratégicos, precisamos de uma abordagem à escala da UE para enfrentar ameaças híbridas, assegurando alternativas de financiamento para evitar que grandes segmentos das infraestruturas críticas da UE fiquem na posse de países terceiros.

Além disso, para reforçar a cibersegurança e a resiliência, a UE deveria investir mais nas suas capacidades na área das tecnologias 5G e pós-5G, de modo a reduzir as dependências da cadeia de abastecimento dos fornecedores estrangeiros.

Estamos convencidos de que as questões que abordámos no trabalho da Comissão INGE vão verdadeiramente além da política partidária. Ameaças hostis às nossas instituições democráticas devem preocupar cada um dos deputados europeus em todo o espectro político. Por muito difíceis ou desagradáveis que sejam, alguns medicamentos e a manutenção da saúde podem parecer amargos e onerosos, mas as alternativas são ainda mais sombrias e intragáveis.

Sandra Kalniete, eurodeputada do Grupo PPE na comissão INGE e autora do relatório sobre a ingerência estrangeira em todos os processos democráticos na União Europeia, incluindo a desinformação.

Nuno Melo, eurodeputado do Grupo PPE na comissão INGE